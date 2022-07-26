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Главный конкурент Лунина. Куртуа хочет повышения зарплаты в Реале
Пойдет ли на это Перес?
Getty Images / Global Images Ukraine
Тибо Куртуа хочет повышения зарплаты.
По данным издательства El Nacional, с данной просьбой бельгийский кипер лично обратился к Флорентино Пересу. Источник передает, что повышение оплаты труда позволит Тибо "оставаться счастливым в "Реале".
Отметим, что последний контракт основной страж ворот "сливочных" подписал в августе 2021-го года. По разным источника, сейчас он получает более семи миллионов евро в год.
Куртуа был одним из лучших игроков "Реала" в прошлом сезоне. Совершив в финале ЛЧ девять сейвов, бельгиец помог мадридцам выиграть турнир и стать лучшим футболистом решающего поединка.
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