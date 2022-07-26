Главный конкурент Лунина. Куртуа хочет повышения зарплаты в Реале

Тибо Куртуа хочет повышения зарплаты.

По данным издательства El Nacional, с данной просьбой бельгийский кипер лично обратился к Флорентино Пересу. Источник передает, что повышение оплаты труда позволит Тибо "оставаться счастливым в "Реале".

Отметим, что последний контракт основной страж ворот "сливочных" подписал в августе 2021-го года. По разным источника, сейчас он получает более семи миллионов евро в год.

Куртуа был одним из лучших игроков "Реала" в прошлом сезоне. Совершив в финале ЛЧ девять сейвов, бельгиец помог мадридцам выиграть турнир и стать лучшим футболистом решающего поединка.