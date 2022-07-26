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Главный конкурент Лунина. Куртуа хочет повышения зарплаты в Реале

Испания
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Пойдет ли на это Перес?

Главный конкурент Лунина. Куртуа хочет повышения зарплаты в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тибо Куртуа хочет повышения зарплаты.

По данным издательства El Nacional, с данной просьбой бельгийский кипер лично обратился к Флорентино Пересу. Источник передает, что повышение оплаты труда позволит Тибо "оставаться счастливым в "Реале".

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Отметим, что последний контракт основной страж ворот "сливочных" подписал в августе 2021-го года. По разным источника, сейчас он получает более семи миллионов евро в год.

Куртуа был одним из лучших игроков "Реала" в прошлом сезоне. Совершив в финале ЛЧ девять сейвов, бельгиец помог мадридцам выиграть турнир и стать лучшим футболистом решающего поединка.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
El Nacional

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