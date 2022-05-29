Куртуа: Видел много постов, что меня унизят на футбольном поле. Вышло наоборот

Бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов:

"В июне британский журнал не включил меня даже в топ-10 голкиперов мира. Я не знаю, это нехватка уважения. Я не говорю, что я должен быть первым в списке. Не подумайте, Алиссон – отличный голкипер, как и Эдуар Менди, Ян Облак, Эдерсон.

Но когда после такого сезона меня не включают в топ-10, это удивительно. Считаю, это связано с тем, как я покидал "Челси". Сначала даже в Мадриде многие смеялись надо мной, но сейчас я победитель, поэтому это неплохой камбек.

Я также видел много постов, что сегодня меня будут унижены на футбольном поле. Получилось наоборот.

Я нуждался в этой победе в финале, для моей карьеры, для всей той тяжелой работы. Все для того чтобы получить уважение. Особенно в Англии", – сказал Куртуа.