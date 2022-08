Примера. Хетафе - Атлетико 0:3. Мората как эталон реализации моментов

На бумаге именно у "Атлетико" был самый сложный соперник на старте Примеры, тогда как "Барса" и "Реал" должны были легко брать свое. И что имеем?

Те двое намучились, "Кулес" даже очки потеряли, а команда Диего Симеоне выиграла четко, спокойно и красиво, что в общем-то для нее нетипично.

Разницу сегодня сделал Альваро Мората. У форварда, которого только ленивый не критикует за слабую реализацию, было два момента - и оба он в прекрасном стиле преобразовал в голы. Вот он, сюрприз дня!

1 - Álvaro Morata has scored his first goal from outside the box in all competitions since December 2016 for Real Madrid in @LaLigaEN against Deportivo de La Coruña. It's the first such goal he scored for @atletienglish. Resource. pic.twitter.com/Pc0J5gzgqq