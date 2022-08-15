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Примера. Хетафе - Атлетико 0:3. Мората как эталон реализации моментов
Легкая победа "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
На бумаге именно у "Атлетико" был самый сложный соперник на старте Примеры, тогда как "Барса" и "Реал" должны были легко брать свое. И что имеем?
Те двое намучились, "Кулес" даже очки потеряли, а команда Диего Симеоне выиграла четко, спокойно и красиво, что в общем-то для нее нетипично.
Разницу сегодня сделал Альваро Мората. У форварда, которого только ленивый не критикует за слабую реализацию, было два момента - и оба он в прекрасном стиле преобразовал в голы. Вот он, сюрприз дня!
1 - Álvaro Morata has scored his first goal from outside the box in all competitions since December 2016 for Real Madrid in @LaLigaEN against Deportivo de La Coruña. It's the first such goal he scored for @atletienglish. Resource. pic.twitter.com/Pc0J5gzgqq— OptaJose (@OptaJose) August 15, 2022
Первый мяч - результат изящной вертикальной атаки в одно касание, которую Альваро подытожил точным низовым ударом из-за пределов штрафной; второй гол - проход во фланг и мощный удар в борьбе с Даконамом. Думается, на этом дискуссию о Роналду в "Атлетико" надо считать официально закрытой.
Что интересно, форвард "Хетафе" Борха Майораль тоже имел два шанса, но оба запорол - вот она, пресловутая разница в классе.
Сегодня она выпирала в каждой линии, в каждом эпизоде; из-за этого местами казалось, что "Атлетико" играет вполсилы. Из этой оперы третий гол, который Антуан Гризманн забил, словно на тренировке - пробежал, подобрал под левую и бахнул в угол.
2 - @joaofelix70 is the second @atletienglish player to provided three assists in a single @LaLigaEN game in the 21st century after Gabi in September 2011 against Sporting de Gijón at Vicente Calderón. Glove. pic.twitter.com/3c9PISqKxL— OptaJose (@OptaJose) August 15, 2022
Такой "Атлетико" и глаз радует, и за высокие места поборется - это точно. Ну, а "Хетафе", похоже, мыслями еще в отпуске. Надо бы Кике Санчесу Флоресу провести воспитательную работу - ладно, класс, но уступать "Матрасникам" в силовой борьбе синие не имела права.
1-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Атлетико" - 0:3
Голы: Мората, 15, 59, Гризманн, 75
"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам, Митрович, Дуарте, Анхильери - Аленья (Порту, 58), Арамбарри, Максимович (Сеоане, 63) - Майораль (Парра, 81), Унал (Мата, 82)
"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Витсель, Рейнилду, Сауль (Карраско, 62) - Льоренте (де Пауль, 62), Коке, Лемар (Гризманн, 62) - Мората (Матеус Кунья, 83), Жоау Феликс (Корреа, 83)
Предупреждения: Унал, 19, Аленья, 55 - Карраско, 90
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