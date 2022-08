Примера. Бетис порадовал зрителей, Атлетик разучился забивать

Главное невезение тура. "Атлетик" провел весь матч в атаках, множество раз угрожал воротам, но так их ни разу и не поразил.

Просто вдумайтесь. Старт матча - Вильялибре бьет после прострела, но тащит вратарь. Проходит 7-8 минут - и дальний удар Весги попадает в штангу. Еще 10 минут - и уже Беренгер бьет в упор после заброса Муниаина, однако прямо в руки Райковичу. Дальше уже сам Муниаин оказывается на мяче в центре штрафной, но толком по нему не попадает. И так весь матч…

У "Мальорки" был один-единственный острый контрвыпад - в середине второго тайма Дани Родригес головой пробивал точно, но "Атлетик" выручил Симон.

Все остальное время островитяне сидели в глубокой обороне, которая им совершенно не давалась. Берчиче бил в штангу, Иньяки Уильямс - во вратаря; потащил Райкович и удар Гурусеты с коварным рикошетом.

500 - Iker Muniain is making his 500th appearance for Athletic Club in all competitions, becoming the sixth player to reach this milestone in the club's history. Lion. pic.twitter.com/G32QLGqeN0

Определенно, это был день сербского голкипера "Киновари". Ну, а насчет "Атлетика" резюме не меняется третий сезон кряду - баскам крайне нужен бомбардир типажа Адуриса. Если бы он был - команда боролась бы за ТОП-6, а то и выше.

1-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Мальорка" - 0:0

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче - Сансет (Саррага, 57), Весга, Муниаин (Гурусета, 70) - Уильямс (Аду, 86), Вильялибре (Рауль Гарсия, 57), Беренгер (Нико Уильямс, 70)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста - Ли Кан Ин (Жуниор, 86), Гренье (Баба, 83), Батталья, Дани Родригес (Антонио Санчес, 65) - Мурики (Абдон, 87)

Предупреждения: Копете, 22, Батталья, 31, Дани Родригес, 35, Антонио Санчес, 66, Ли Кан Ин, 71, Гренье, 76

Слабая трансферная кампания и травма Серхио Каналеса могли испортить "Бетису" старт сезона, но не испортили. Класс сделал свое дело.

По сути, результат сделало очень раннее удаление у "Эльче" за фол последней надежды. После него "Бетису" уже не составило труда разобрать на молекулы защиту хозяев, которые до перерыва даже не пытались контратаковать.

Первый гол сделал Фекир, который отобрал мяч и выкатил на пустые ворота Борхе. Второй гол - результат умной дальней передачи Карвалью и игры Хуанми один в один.

В начале второго тайма "Эльче" едва не вернулся в матч после углового, но Песселья вынес мяч из пустых ворот. Ну, а еще спустя десяток минут Хуанми в пустые ворота закатил третий гол - и это был конец.

2 - Juanmi has scored 2+ goals in two of his last three @LaLigaEN appearances, as many as in his previous 89 games in the competition (2 goals vs Osasuna in April 2022 and 3 goals vs Levante in November 2021). Killer. pic.twitter.com/3kP0eQvoF4