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Экс-защитник Арсенала и сборной Испании завершил игровую карьеру

Испания
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Повесил бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет

Экс-защитник Арсенала и сборной Испании завершил игровую карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский защитник Начо Монреаль решил прекратить выступления на профессиональном уровне. Монреаль в своем Instagram сообщил, что завершает карьеру в возрасте 36 лет.

Последним его клубом был "Реал Сосьедад". Также он успел поиграть за "Арсенал", "Малагу" и "Осасуну". В составе лондонского клуба провел шесть сезонов, трижды выиграв Кубок Англии и еще три раза став обладателем Суперкубка. В футболке "Сосьедада" завоевывал Кубок Испании.

В составе национальной сборной он отыграл 22 поединка и отметился одним забитым мячом.

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В статье: Начо Монреаль
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