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Экс-защитник Арсенала и сборной Испании завершил игровую карьеру
Повесил бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский защитник Начо Монреаль решил прекратить выступления на профессиональном уровне. Монреаль в своем Instagram сообщил, что завершает карьеру в возрасте 36 лет.
Последним его клубом был "Реал Сосьедад". Также он успел поиграть за "Арсенал", "Малагу" и "Осасуну". В составе лондонского клуба провел шесть сезонов, трижды выиграв Кубок Англии и еще три раза став обладателем Суперкубка. В футболке "Сосьедада" завоевывал Кубок Испании.
В составе национальной сборной он отыграл 22 поединка и отметился одним забитым мячом.
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