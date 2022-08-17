Экс-защитник Арсенала и сборной Испании завершил игровую карьеру

Испанский защитник Начо Монреаль решил прекратить выступления на профессиональном уровне. Монреаль в своем Instagram сообщил, что завершает карьеру в возрасте 36 лет.

Последним его клубом был "Реал Сосьедад". Также он успел поиграть за "Арсенал", "Малагу" и "Осасуну". В составе лондонского клуба провел шесть сезонов, трижды выиграв Кубок Англии и еще три раза став обладателем Суперкубка. В футболке "Сосьедада" завоевывал Кубок Испании.

В составе национальной сборной он отыграл 22 поединка и отметился одним забитым мячом.