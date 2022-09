Примера. Бетис - Вильярреал 1:0. Разные таймы, травма Жерара и третье место для зелено-белых

"Вильярреал" и "Бетис" уже доросли до уровня, на котором готовы бросить вызов "Атлетико" в борьбе за зону ЛЧ. Уровень игры, мастерство, характер - все при них.

Сегодня команды выдали мощный матч с двумя разными таймами. Зелено-белым было сложнее из-за травм Набиля Фекира и Хуанми - это расстроило их контратаки, и до перерыва "Субмарина" почти доминировала на поле.

В том, что "Бетис" не пропустил, огромная заслуга Руи Силвы, который дважды отражал опасные удары Жерара Морено и справлялся с многочисленными передачами в штрафную от Жексона, Ло Чельсо и других. Так португалец скоро окажется в топе, это точно.

Касательно же его полевых партнеров, то они внезапно ожили аж после перерыва. Уж не знаем, что такого сказал команде Мануэль Пеллегрини, но забегал "Бетис" агрессивнее, быстрее, начал получаться быстрый отбор.

"Вильярреал" не мальчики для битья, и даже после того, как Жерар Морено подвернул ногу, гости сражались. Тем не менее, три момента у своих ворот они таки допустили.

Все было так: Борха Иглесиас с убойной позиции пробил чуть мимо; Луис Энрике после идеального заброса Каналеса ударил в ногу Рульи; а вот Родри после силовой подачи бразильца был точен.

4 - Real Betis have won their last four home games in LaLiga, keeping a clean sheet in all four, for the first time since April 1995 with Lorenzo Serra Ferrer as manager (4). Fort. pic.twitter.com/k8oUFx0iLv