Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обошел Левандовского. Вальверде – лучший игрок Ла Лиги в сентябре
Отличный месяц в карьере хавбека
Фото: https://twitter.com/fedeevalverde
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге. Уругваец забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 3-х матчах за мадридскую команду.
Вальверде помог "Реалу" победить во всех 3-х матчах клуба в Ла Лиге в сентябре. В матче с "Бетисом" (2:1) Феде отдал голевую и забил с "Мальоркой" (4:1) и с мадридским "Атлетико" (2:1).
В голосовании 24-летний полузащитник опередил Роберта Левандовского ("Барселона"), Дани Парехо ("Валенсия"), Саму Кастильехо ("Валенсия"), Луиса Фелипе ("Бетис"), Браиса Мендеса ("Реал Сосьедад") и Нико Уильямса ("Атлетик Бильбао").
Всего в этом сезоне Вальверде провел за "Реал" 9 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата Украины
- Легенда украинского футбола. Сегодня День рождения у Андрея Шевченко
- Почти полтысячи ликвидированных россиян и много танков. Генштаб – о потерях оккупантов за 28 сентября
- Диего оставил духи, поэтому пахнул я идеально: как Барселона пригласила долговязого шотландца менять Марадону
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди