Обошел Левандовского. Вальверде – лучший игрок Ла Лиги в сентябре

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге. Уругваец забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 3-х матчах за мадридскую команду.

Вальверде помог "Реалу" победить во всех 3-х матчах клуба в Ла Лиге в сентябре. В матче с "Бетисом" (2:1) Феде отдал голевую и забил с "Мальоркой" (4:1) и с мадридским "Атлетико" (2:1).

В голосовании 24-летний полузащитник опередил Роберта Левандовского ("Барселона"), Дани Парехо ("Валенсия"), Саму Кастильехо ("Валенсия"), Луиса Фелипе ("Бетис"), Браиса Мендеса ("Реал Сосьедад") и Нико Уильямса ("Атлетик Бильбао").

Всего в этом сезоне Вальверде провел за "Реал" 9 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.