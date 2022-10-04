Примера. Райо Вальекано - Эльче 2:1. Додавили на 95-й минуте

"Райо" доминировал в матче против худшей команды текущей Примеры, но победу вырвал только на последних секундах из-за слабой реализации.

В основное время за мадридцев удалось забить лишь Лежену и Камельо, но гол защитника арбитры отменили из-за минимального офсайда. Таким образом, засчитан был только шедевр от Серхио с линии штрафной - шикарный черпачок через вратаря!

Ну, а еще 4-5 верных шансов "Райо" упустил. Классный матч провел вратарь "Эльче" Эдгар Бадиа, который регулярно расстраивал Иси Паласона, но и без этого игроки "Молний" пробивали плохо, за что были моментально наказаны - Димитриевский ошибся на выходе, и Бойе вколотил мяч в ворота.

Дело шло к ничьей, которую "Эльче" изо всех сил защищал, тянул время и вообще действовал, как книжка пишет, но справедливость все-таки восторжествовала на 95-й минуте.

0 - @RayoVallecano have not lost any of their last three matches of @LaLigaEN played on Monday (W1 D2), being all three at home and all three last season.



Streak. pic.twitter.com/pSI0rEvFRl — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2022

13-й угловой у ворот "Эльче" привел к суматохе и выносу мяча на линию штрафной, где его поймал на ногу Унаи Лопес - в итоге гол получился не только решающим, но и красивым.

Теперь в таблице у "Райо" 10 очков, и это хороший показатель для всегдашнего борца за выживание. А вот "Эльче" с 1 баллом очевидно ждет смена тренера - ну ничего у зелено-полосатых сейчас не работает, хотя состав собран вполне боевой.

7-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Эльче" - 2:1

Голы: Камельо, 40, Унаи Лопес, 90+5 - Бойе, 32

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Унаи Лопес, 63), Валентин (Сисс, 74), Паласон, Трехо (Посо, 83), Альваро Гарсия (Сальви, 83) - Камельо (Фалькао, 73)

"Эльче": Бадиа - Лирола, Паласиос, Федерико Фернандес, Диего Гонсалес (Роко, 72), Клерк - Гути, Гумбау, Домингуш Кина (Милья, 56) - Бойе (Моренте, 84), Рохер Марти (Понсе, 73)

Предупреждения: Трехо, 34 - Диего Гонсалес, 23, Домингуш Кина, 47, Бадиа, 65, Бойе, 69, Лирола, 81, Понсе, 83, Моренте, 89, Клерк, 90+1