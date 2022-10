Примера. Райо Вальекано - Эльче 2:1. Додавили на 95-й минуте

"Райо" доминировал в матче против худшей команды текущей Примеры, но победу вырвал только на последних секундах из-за слабой реализации.

В основное время за мадридцев удалось забить лишь Лежену и Камельо, но гол защитника арбитры отменили из-за минимального офсайда. Таким образом, засчитан был только шедевр от Серхио с линии штрафной - шикарный черпачок через вратаря!

Ну, а еще 4-5 верных шансов "Райо" упустил. Классный матч провел вратарь "Эльче" Эдгар Бадиа, который регулярно расстраивал Иси Паласона, но и без этого игроки "Молний" пробивали плохо, за что были моментально наказаны - Димитриевский ошибся на выходе, и Бойе вколотил мяч в ворота.

Дело шло к ничьей, которую "Эльче" изо всех сил защищал, тянул время и вообще действовал, как книжка пишет, но справедливость все-таки восторжествовала на 95-й минуте.

0 - @RayoVallecano have not lost any of their last three matches of @LaLigaEN played on Monday (W1 D2), being all three at home and all three last season.



Streak. pic.twitter.com/pSI0rEvFRl