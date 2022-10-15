Без Куртуа, но с Рюдигером. Реал объявил заявку на Эль Класико

Мадридский "Реал" опубликовал заявку на матч девятого тура испанской Примеры против "Барселоны". В ней не нашлось места в основном голкиперу команды Тибо Куртуа.

Как и сообщил на предматчевой пресс-конференции наставник "сливочных" Карло Анчелотти, Куртуа хоть и залечил свою травму, однако еще физически не готов к официальным матчам. По всей вероятности, его место в воротах займет Андрей Лунин.

Добавим, что в заявке также из-за травмы отсутствует и Дани Себальос. Кроме этого, в заявку все-таки попал Антонио Рюдигер, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Шахтера".

Напомним, что Лунин может дебютировать в Эль-Классико завтра, 16 октября. Матч начнется в 17.15.