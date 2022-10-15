  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Без Куртуа, но с Рюдигером. Реал объявил заявку на Эль Класико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Куртуа, но с Рюдигером. Реал объявил заявку на Эль Класико

Испания
(1 голосов)

Потенциальный дебют Лунина против "Барселоны"

Без Куртуа, но с Рюдигером. Реал объявил заявку на Эль Класико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" опубликовал заявку на матч девятого тура испанской Примеры против "Барселоны". В ней не нашлось места в основном голкиперу команды Тибо Куртуа.

Как и сообщил на предматчевой пресс-конференции наставник "сливочных" Карло Анчелотти, Куртуа хоть и залечил свою травму, однако еще физически не готов к официальным матчам. По всей вероятности, его место в воротах займет Андрей Лунин.

Добавим, что в заявке также из-за травмы отсутствует и Дани Себальос. Кроме этого, в заявку все-таки попал Антонио Рюдигер, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Шахтера".

Напомним, что Лунин может дебютировать в Эль-Классико завтра, 16 октября. Матч начнется в 17.15.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде