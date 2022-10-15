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Без Куртуа, но с Рюдигером. Реал объявил заявку на Эль Класико
Потенциальный дебют Лунина против "Барселоны"
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" опубликовал заявку на матч девятого тура испанской Примеры против "Барселоны". В ней не нашлось места в основном голкиперу команды Тибо Куртуа.
????✅ Our squad for #ElClásico! ???? pic.twitter.com/19u3LQ6kfp— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 15, 2022
Как и сообщил на предматчевой пресс-конференции наставник "сливочных" Карло Анчелотти, Куртуа хоть и залечил свою травму, однако еще физически не готов к официальным матчам. По всей вероятности, его место в воротах займет Андрей Лунин.
Добавим, что в заявке также из-за травмы отсутствует и Дани Себальос. Кроме этого, в заявку все-таки попал Антонио Рюдигер, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Шахтера".
Напомним, что Лунин может дебютировать в Эль-Классико завтра, 16 октября. Матч начнется в 17.15.
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