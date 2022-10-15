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Облак получил травму в игре против Атлетика

Испания
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Не первая травма Яна в этом сезоне

Облак получил травму в игре против Атлетика

AS

Новина українською

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" на выезде играет против "Атлетика".

Голкипер "матрасников" Ян Облак не сумел доиграть поединок до конца - словенский вратарь получил травму на 66-й минуте встречи. 29-летний Ян травмировал плечо на выходе из ворот. Облаку оказали медецинскую помощь, но страж ворот все равно покинул поле.

Это уже не первая травма Облака в текущем сезоне. Ранее в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" Ян повредил бедро.

Вместо капитана "Атлетико" на поле вышел Иво Грбич.

В текущем сезоне Облак принял участие в 9 матчах испанского первенства, и в 3-х в рамках Лиги чемпионов.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Ян Облак
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