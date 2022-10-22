  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Ла Реал наконец проиграл, Райо делает шоу, Ли Кан Ин топит Валенсию
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Ла Реал наконец проиграл, Райо делает шоу, Ли Кан Ин топит Валенсию

Испания
(1 голосов)

День неожиданных результатов в Испании

Примера. Ла Реал наконец проиграл, Райо делает шоу, Ли Кан Ин топит Валенсию

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Редкий матч, когда "Райо Вальекано" мог забивать даже больше пяти голов. Когда такое было последний раз?

"Кадис" отчаянно бился в пяти последних турах Примеры и ни разу в них не проиграл, а вот на "Вальекас" у него просто не хватило сил. Даже на старте матча в равных составах южане привозили на свои ворота кучу моментов.

Ну, а когда Каркелен зачем-то прямой ногой въехал в Альваро Гарсию под конец первого тайма, все стало окончательно ясно.

Паласон реализовал пенальти, Лежен - штрафной, Альваро эффектно выбежал в контратаку, Камельо реализовал выход один на один - в общем, игроки "Райо" куражились, как только могли. Перечислять все нету смысла - отметим лишь, что все удаления и карточки арбитра были по делу; он со старта выбрал стратегию наказания за каждое нарушение - и придерживался ее до конца.

В таблице после разгрома "Райо" с 15 очками укрепился на 10-й позиции; у "Кадиса" - скромное 19-е место и 7 баллов.

11-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Кадис" - 5:1

Голы: Паласон, 44 (с пенальти), Альваро Гарсия, 45+1, Лежен, 63, 89, Камельо, 79 - Балью, 82 (автогол)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Паласон (Сальви, 80), Валентин (Унаи Лопес, 70), Комесанья (Сисс, 81), Альваро Гарсия (Шаваррия, 70) - Трехо (Нтека, 64), Камельо

"Кадис": Ледесма - Каркелен, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Собрино (Бланко, 66), Феде (Мабиль, 81), Алькарас, Окампо (Лосано, 56) - Алекс (Фали Хименес, 46), Негредо (Лукас Перес, 56)

Предупреждения: Трехо, 31 - Собрино, 37, Алькарас, 52, Лукас Перес, 74

Удаления: Нтека, 87 - Каркелен, 42, Алькарас, 61

Восьмиматчевая победная серия "Ла Реала" подошла к концу. Вымоталась команда Иманола Альгуасиля - и сегодня "Вальядолид" был лучше.

Хозяева переживают отличный отрезок - у "Пуселы" получаются и контратаки, и прессинг, и даже игра первым номером. Сегодня они только в первом тайме создали три стопроцентных шанса забить, и в одном из эпизодов Серхио Леон, предварительно оббежав более молодого Ле Норманна, поразил девятку ворот.

Еще один супершанс после перерыва упустил центрбек Феддаль, который с двух метров умудрился промазать по воротам после углового. Ну как?!

"Сосьедад", в свою очередь, мог похвастать только двумя отмененными голами. В первом тайме классный дальний удар Таке Кубо был отменен из-за фола в средине поля; во втором - старания Мартина Субименди умножил на ноль офсайд.

После поражения "Сосьедад" остался третьим с 22 очками; у "Вальядолида" - 14 баллов и 11-я позиция. Оба клуба имеют основания быть довольными таблицей.

11-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Серхио Леон, 16

"Вальядолид": Масип - Хоакин Фернандес, Эль-Ямик, Хави Санчес (Феддаль, 67) - Лукас Роса, Иван Санчес (Плата, 57), Мончу, Эскудеро - Серхио Леон, Плано (Мальса, 75), Вайсманн (Гвардиола, 75)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Браис Мендес (Ильярраменди, 63), Давид Сильва (Наварро, 46), Мерино (Туррьентес, 80) - Кубо (Марин, 74), Карлос Фернандес (Каррикабуру, 63)

Предупреждения: Хави Санчес, 6, Плано, 52 - Субименди, 27, Наварро, 46, Браис Мендес, 60

Плохой матч для "Валенсии". Несмотря на преимущество в классе, почти все 90 минут на "Месталье" прошли по сценарию гостей.

В первом тайме "Мальорка" уверенно стояла в обороне и почти ничего не позволила создать у своих ворот. Травма Диахаби - еще одна плохая новость для "Лос Чес", у которых отличиться мог лишь Алмейда - его удар потащил Райкович.

Начало второй половины могло развернуть ситуацию в пользу "Валенсии". Самуэл Лино на дриблинге заработал пенальти, а Кавани его реализовал.

Тем не менее, "Мальорка" справилась и тут. Хавьер Агирре провел три правильных замены, изменил тактическую схему - и вскоре вышедший с лавки Ндиай точно, как Лино добился фола на себе в штрафной. Мурики с точки был хладнокровен - 1:1.

В концовке матча у "Валенсии" опять были только полумоменты; в то же время их соперник был эффективнее. Один раз де Галларета хозяев простил, а вот экс-валенсиец Ли Кан Ин у чужих ворот отыграл идеально. Корейцу удался не только эффектный удар, но и два финта, убравшие с пути Паулисту и Коррею. Браво.

В таблице "Мальорка" после победы с 12 очками вышла на 12-е место; у "Валенсии" - 8-я позиция с 15 баллами.

11-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Мальорка" - 1:2

Голы: Кавани, 52 (с пенальти) - Мурики, 66 (с пенальти), Ли Кан Ин, 83

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Диахаби (Озкачар, 4), Гайя - Муса, Нико Гонсалес (Гильямон, 67), Алмейда (Маркос Андре, 74) - Клюйверт (Дуро, 74), Кавани, Самуэл Лино

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент (Настасич, 76), Раильо, Копете (Баба, 55), Хауме Коста (Гонсалес, 79) - Антонио Санчес (Дани Родригес, 55), Батталья (Ндиай, 55), де Галларета - Ли Кан Ин, Мурики

Предупреждения: Паулиста, 65, Муса, 70, Гильямон, 90+1 - Батталья, 15, Мурики, 60, де Галларета, 86, Дани Родригес, 90+1, Раильо, 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вальядолид Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Валенсия Мальорка Кадис Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде