Примера. Ла Реал наконец проиграл, Райо делает шоу, Ли Кан Ин топит Валенсию

Редкий матч, когда "Райо Вальекано" мог забивать даже больше пяти голов. Когда такое было последний раз?

"Кадис" отчаянно бился в пяти последних турах Примеры и ни разу в них не проиграл, а вот на "Вальекас" у него просто не хватило сил. Даже на старте матча в равных составах южане привозили на свои ворота кучу моментов.

Ну, а когда Каркелен зачем-то прямой ногой въехал в Альваро Гарсию под конец первого тайма, все стало окончательно ясно.

Паласон реализовал пенальти, Лежен - штрафной, Альваро эффектно выбежал в контратаку, Камельо реализовал выход один на один - в общем, игроки "Райо" куражились, как только могли. Перечислять все нету смысла - отметим лишь, что все удаления и карточки арбитра были по делу; он со старта выбрал стратегию наказания за каждое нарушение - и придерживался ее до конца.

2 - Cádiz have received two red cards (v Rayo Vallecano) for the second time in a single game in LaLiga in the 21st Century. Depleted. pic.twitter.com/sDGXMDNoLi — OptaJose (@OptaJose) October 22, 2022

В таблице после разгрома "Райо" с 15 очками укрепился на 10-й позиции; у "Кадиса" - скромное 19-е место и 7 баллов.

11-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Кадис" - 5:1

Голы: Паласон, 44 (с пенальти), Альваро Гарсия, 45+1, Лежен, 63, 89, Камельо, 79 - Балью, 82 (автогол)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Паласон (Сальви, 80), Валентин (Унаи Лопес, 70), Комесанья (Сисс, 81), Альваро Гарсия (Шаваррия, 70) - Трехо (Нтека, 64), Камельо

"Кадис": Ледесма - Каркелен, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Собрино (Бланко, 66), Феде (Мабиль, 81), Алькарас, Окампо (Лосано, 56) - Алекс (Фали Хименес, 46), Негредо (Лукас Перес, 56)

Предупреждения: Трехо, 31 - Собрино, 37, Алькарас, 52, Лукас Перес, 74

Удаления: Нтека, 87 - Каркелен, 42, Алькарас, 61

Восьмиматчевая победная серия "Ла Реала" подошла к концу. Вымоталась команда Иманола Альгуасиля - и сегодня "Вальядолид" был лучше.

Хозяева переживают отличный отрезок - у "Пуселы" получаются и контратаки, и прессинг, и даже игра первым номером. Сегодня они только в первом тайме создали три стопроцентных шанса забить, и в одном из эпизодов Серхио Леон, предварительно оббежав более молодого Ле Норманна, поразил девятку ворот.

5 - Sergio León ???????? has scored five goals in his last five games for Real Valladolid in LaLiga, as many as in his previous 79 games in the competition (three goals with Levante and two with Real Betis). Vital. pic.twitter.com/g7ztIvdJZz — OptaJose (@OptaJose) October 22, 2022

Еще один супершанс после перерыва упустил центрбек Феддаль, который с двух метров умудрился промазать по воротам после углового. Ну как?!

"Сосьедад", в свою очередь, мог похвастать только двумя отмененными голами. В первом тайме классный дальний удар Таке Кубо был отменен из-за фола в средине поля; во втором - старания Мартина Субименди умножил на ноль офсайд.

После поражения "Сосьедад" остался третьим с 22 очками; у "Вальядолида" - 14 баллов и 11-я позиция. Оба клуба имеют основания быть довольными таблицей.

11-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Серхио Леон, 16

"Вальядолид": Масип - Хоакин Фернандес, Эль-Ямик, Хави Санчес (Феддаль, 67) - Лукас Роса, Иван Санчес (Плата, 57), Мончу, Эскудеро - Серхио Леон, Плано (Мальса, 75), Вайсманн (Гвардиола, 75)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Браис Мендес (Ильярраменди, 63), Давид Сильва (Наварро, 46), Мерино (Туррьентес, 80) - Кубо (Марин, 74), Карлос Фернандес (Каррикабуру, 63)

Предупреждения: Хави Санчес, 6, Плано, 52 - Субименди, 27, Наварро, 46, Браис Мендес, 60

Плохой матч для "Валенсии". Несмотря на преимущество в классе, почти все 90 минут на "Месталье" прошли по сценарию гостей.

В первом тайме "Мальорка" уверенно стояла в обороне и почти ничего не позволила создать у своих ворот. Травма Диахаби - еще одна плохая новость для "Лос Чес", у которых отличиться мог лишь Алмейда - его удар потащил Райкович.

Начало второй половины могло развернуть ситуацию в пользу "Валенсии". Самуэл Лино на дриблинге заработал пенальти, а Кавани его реализовал.

4 - Edinson Cavani ???????? has scored @valenciacf_en's last four goals in LaLiga, becoming the first player to score four consecutive goals for the club in the competition since Roberto Soldado ???????? in December 2012 (five). Impact. pic.twitter.com/YsRKS0wLjR — OptaJose (@OptaJose) October 22, 2022

Тем не менее, "Мальорка" справилась и тут. Хавьер Агирре провел три правильных замены, изменил тактическую схему - и вскоре вышедший с лавки Ндиай точно, как Лино добился фола на себе в штрафной. Мурики с точки был хладнокровен - 1:1.

В концовке матча у "Валенсии" опять были только полумоменты; в то же время их соперник был эффективнее. Один раз де Галларета хозяев простил, а вот экс-валенсиец Ли Кан Ин у чужих ворот отыграл идеально. Корейцу удался не только эффектный удар, но и два финта, убравшие с пути Паулисту и Коррею. Браво.

В таблице "Мальорка" после победы с 12 очками вышла на 12-е место; у "Валенсии" - 8-я позиция с 15 баллами.

11-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Мальорка" - 1:2

Голы: Кавани, 52 (с пенальти) - Мурики, 66 (с пенальти), Ли Кан Ин, 83

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Диахаби (Озкачар, 4), Гайя - Муса, Нико Гонсалес (Гильямон, 67), Алмейда (Маркос Андре, 74) - Клюйверт (Дуро, 74), Кавани, Самуэл Лино

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент (Настасич, 76), Раильо, Копете (Баба, 55), Хауме Коста (Гонсалес, 79) - Антонио Санчес (Дани Родригес, 55), Батталья (Ндиай, 55), де Галларета - Ли Кан Ин, Мурики

Предупреждения: Паулиста, 65, Муса, 70, Гильямон, 90+1 - Батталья, 15, Мурики, 60, де Галларета, 86, Дани Родригес, 90+1, Раильо, 90+1