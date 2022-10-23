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Бензема пропустит матч против Лейпцига в ЛЧ
Второй подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Карим Бензема пропустит еще один матч:
“Он не будет готов ко вторнику, но я думаю, он сыграет в воскресенье [с “Жироной”]. Я не волнуюсь за него, потому что это очень незначительное повреждение, которое в день перед матчем против "Севильи".
Соглашусь, что он сейчас не показывает все, на что он способен, но когда Карим находится в форме и имеет мотивацию, он остается для нас очень важным футболистом. Однако наличие длинной скамьи позволяет скрывать отсутствие столь важных игроков. Это не значит, что Карим не будет играть значительную роль во второй части сезона”, - сказал Анчелотти.
Отметим, что француз пропустил вчерашний поединок против "Севильи" из-за травмы мышцы. Всего в этом сезоне он не сыграл в пяти матчах из-за повреждений. Несмотря на это Бензема успел забить шесть голов и отдать один асист в 11 поединках.
Встреча между "Реалом" и "Лейпцигом" намечена на 25 октября в Германии.
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