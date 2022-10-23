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Гави получил травму в матче Барселоны. На этой неделе он получил награду Golden Boy

Испания
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Его заменили уже на 34 минуте игры против Атлетика

Гави получил травму в матче Барселоны. На этой неделе он получил награду Golden Boy

Фото: FC Barcelona

UA-Футбол
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Испанский полузащитник "Барселоны" Пабло Гави получил травму в матче 11 тура Ла Лиги против "Атлетика Бильбао". Хавбека срубил Дани Гарсия, потенциально нанеся ему травму бедра.

Гави был заменен уже на 34 минуте матча. Вместо него вышел Франк Кессье. Лишь три дня назад Гави получил приз Golden Boy, шесть дней назад – трофей Раймона Копа.

В текущем сезоне Пабло отыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал всего один ассист. Всего же к своим 18 годам Гави уже успел отыграть 61 матч за "Барселону", забив два гола и отдав семь ассистов.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Гави
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