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Гави получил травму в матче Барселоны. На этой неделе он получил награду Golden Boy
Его заменили уже на 34 минуте игры против Атлетика
Фото: FC Barcelona
Испанский полузащитник "Барселоны" Пабло Гави получил травму в матче 11 тура Ла Лиги против "Атлетика Бильбао". Хавбека срубил Дани Гарсия, потенциально нанеся ему травму бедра.
Гави был заменен уже на 34 минуте матча. Вместо него вышел Франк Кессье. Лишь три дня назад Гави получил приз Golden Boy, шесть дней назад – трофей Раймона Копа.
В текущем сезоне Пабло отыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал всего один ассист. Всего же к своим 18 годам Гави уже успел отыграть 61 матч за "Барселону", забив два гола и отдав семь ассистов.
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