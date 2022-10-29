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Хави: Барселона уже готовится к работе во время зимнего трансферного окна
Клуб хочет получить усиление
фото - Getty Images
Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, что клуб готовится к работе зимой на трансферном рынке:
"До января еще далеко, но в то же время он уже не за горами. До открытия рынка осталось сыграть всего 4 матча в чемпионате. Спортивный директор Матеу Алемани и технический секретариат уже готовятся к работе во время зимнего трансферного окна", - прокомментировал Хави.
Напомним, каталонцам не удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов - команда во второй раз подряд будет выступать в Лиге Европы после проигрыша "Баварии".
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