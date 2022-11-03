Пике объявил об уходе из Барселоны. В субботу - последний матч в карьере

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что покинет клуб и закончит свою карьеру. Он выпустил специальный ролик в соцсетях.

Испанец выступал за "Барселону" 14 лет.

Жерар Пике является воспитанником "Барселоны", но еще в юном возрасте перешел в МЮ. Там он дебютировал на клубном профессиональном уровне. В 2008-м Пике вернулся в "Барселону" и с тех пор сыграл за команду более 390 матчей.

Он трижды выиграл с "Барселоной" Лигу чемпионов, восемь раз – чемпионат Испании, семь раз – Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок Испании. Также Пике трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпиона мира.

С МЮ он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии. Выигрывал кубок Лиги и Суперкубок страны.

В 2010-м году Пике в составе сборной Испании стал чемпионом мира.