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Пике объявил об уходе из Барселоны. В субботу - последний матч в карьере
Неожиданно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что покинет клуб и закончит свою карьеру. Он выпустил специальный ролик в соцсетях.
Испанец выступал за "Барселону" 14 лет.
Жерар Пике является воспитанником "Барселоны", но еще в юном возрасте перешел в МЮ. Там он дебютировал на клубном профессиональном уровне. В 2008-м Пике вернулся в "Барселону" и с тех пор сыграл за команду более 390 матчей.
Он трижды выиграл с "Барселоной" Лигу чемпионов, восемь раз – чемпионат Испании, семь раз – Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок Испании. Также Пике трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпиона мира.
С МЮ он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии. Выигрывал кубок Лиги и Суперкубок страны.
В 2010-м году Пике в составе сборной Испании стал чемпионом мира.
Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T— Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022
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