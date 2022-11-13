Месси: Гвардиола обладает чем-то особенным в плане подготовки к матчам и умения доносить мысли

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси высоко оценил работу тренера Пепа Гвардиолы:

"Гвардиола причинил футболу много вреда, поскольку было ощущение, что то, что мы делали в "Барселоне, настолько просто, что все хотели это копировать.

После этого я много где видел идеи Гвардиолы. В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали.

Несомненно, Гвардиола обладает чем-то особенным в плане просмотра матчей, подготовки к ним и умения доносить мысли", – сказал Месси.