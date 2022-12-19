Бускетс уйдет из Барселоны в конце сезона - источник

Испанский полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс принял решение покинуть команду по окончании сезона.

34-летний хавбек не продлит контракт, который истекает летом 2023 года. Ожидается, что Серхио перейдет в один из клубов МЛС. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры называют "Интер" Майами, сообщает Mundo Deportivo.

Бускетс является воспитанником "Барселоны" и выступает за сине-гранатовых с 2008 года. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.

Ранее полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Вместе с "Фурией Рохой" он становился чемпионом Европы-2012 и мира-2010.