Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бускетс уйдет из Барселоны в конце сезона - источник
Испанец не будет продлевать контракт
Фото: Goal.com
Испанский полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс принял решение покинуть команду по окончании сезона.
34-летний хавбек не продлит контракт, который истекает летом 2023 года. Ожидается, что Серхио перейдет в один из клубов МЛС. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры называют "Интер" Майами, сообщает Mundo Deportivo.
Бускетс является воспитанником "Барселоны" и выступает за сине-гранатовых с 2008 года. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.
Ранее полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Вместе с "Фурией Рохой" он становился чемпионом Европы-2012 и мира-2010.
Популярное сейчас
- Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву
- Чемпионом мира стал бывший игрок УПЛ. Это первый подобный случай в истории
- Месси – о завершении карьеры в сборной: Хочу поиграть в статусе чемпиона мира
- Реал обьявил о трансфере 16-летнего таланта из Бразилии. Эндрик выбрал Мадрид
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ