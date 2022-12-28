Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Барселоны - о продлении контракта: Разговора не было, но я хочу остаться
Серхи Роберто не намерен покидать команду
Фото: із відкритих джерел
30-летний полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто не намерен покидать испанскую команду. Действующий контракт хавбека истекает летом 2023 года, а это значит, что во время зимнего трансферного окна начнет получать предложения от других команд.
"С "Барселоной" еще не было разговора, но я хочу остаться. Судя по тому, что раньше сказали мне в тренерском штабе, они очень рады по этому поводу и хотят, чтобы я остался.
Я снова наслаждаюсь футболом и буду очень рад продлить контракт. Прежде всего, у меня хорошие предчувствия, и я хочу получать удовольствие от игры в футболке "Барсы".
Я уверен, что 2023 год станет для меня совсем другим, и что травмы будут забыты. Я уверен в этом на 100%. Всегда можно совершенствоваться, но я знаю, что в этой второй части сезона я буду лучше, чем когда-либо", - рассказал Роберто.
В текущем сезоне Роберто провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил 2 ассиста.
Популярное сейчас
- В Украине масштабная воздушная тревога
- Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
- Он не играл год. Экс-легионер Динамо сменил клуб в Бразилии
- Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь
- Месси проигнорировал желание знаменитого шеф-повара сфотографироваться вместе. ВИДЕО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО