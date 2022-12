Примера. Вальядолид - Реал Мадрид 0:2. Все решил пенальти

"Реалу", похоже, нужны время и здоровый Модрич, чтобы заиграть как следует. В первом туре после ЧМ "Сливочные" класса не показали.

Ставка, похоже, была сделана на быстрый гол, и это гостей немного подвело, ведь забить не получилось, хотя моментов было два - удар Асенсио потащил вратарь, а Бензема на добивании попал куда-то в небо.

Примерно минуты с 30-й "Вальядолид" выровнял игру и больше не прижимался к своим воротам. Хозяева навязывали плотную, активную борьбу в центре поля, которая "Реалу" в отсутствие отдыхающего Модрича не давалась. Мяч не циркулировал, а застревал.

По такой игре пошли моменты у хозяев. Тибо Куртуа красиво отразил удар Агуадо с линии штрафной, а во втором тайме и подавно совершил шедевр, когда умудрился сложиться и отбить попытку Леона. Возможно, этот сэйв будет признан лучшим во всем испанском сезоне.

Пока же бельгиец феерил, его полевые партнеры вообще забыли, где ворота "Пуселы". Лишь минут за 20 до конца Винисиус расшевелил своих проходом, но бразильцу не удался парашют.

Дело шло в логичной ничьей, но "Вальядолид" сам все испортил. Хави Санчес в верховой борьбе широко раскинул руки, и в итоге именно в них попал мячом Антонио Рюдигер. Детская ошибка, но это пенальти; Серхио Леон зря протестовал - только красную заработал. Ну, а Карим Бензема с точки принес своим победу, а потом еще и дубль оформил.

40 - No #LaLiga player has been involved in more goals in 2022 in all competitions than @Benzema ???????? (40: 32 goals, 8 assists). Exceptional. pic.twitter.com/f4PpBroqZ7