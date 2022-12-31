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Примера. Вальядолид - Реал Мадрид 0:2. Все решил пенальти

Испания
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(1 голосов)

Невнятное выступление чемпиона

Примера. Вальядолид - Реал Мадрид 0:2. Все решил пенальти

Фото: laopiniondemurcia.es

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реалу", похоже, нужны время и здоровый Модрич, чтобы заиграть как следует. В первом туре после ЧМ "Сливочные" класса не показали.

Ставка, похоже, была сделана на быстрый гол, и это гостей немного подвело, ведь забить не получилось, хотя моментов было два - удар Асенсио потащил вратарь, а Бензема на добивании попал куда-то в небо.

Примерно минуты с 30-й "Вальядолид" выровнял игру и больше не прижимался к своим воротам. Хозяева навязывали плотную, активную борьбу в центре поля, которая "Реалу" в отсутствие отдыхающего Модрича не давалась. Мяч не циркулировал, а застревал.

По такой игре пошли моменты у хозяев. Тибо Куртуа красиво отразил удар Агуадо с линии штрафной, а во втором тайме и подавно совершил шедевр, когда умудрился сложиться и отбить попытку Леона. Возможно, этот сэйв будет признан лучшим во всем испанском сезоне.

Пока же бельгиец феерил, его полевые партнеры вообще забыли, где ворота "Пуселы". Лишь минут за 20 до конца Винисиус расшевелил своих проходом, но бразильцу не удался парашют.

Дело шло в логичной ничьей, но "Вальядолид" сам все испортил. Хави Санчес в верховой борьбе широко раскинул руки, и в итоге именно в них попал мячом Антонио Рюдигер. Детская ошибка, но это пенальти; Серхио Леон зря протестовал - только красную заработал. Ну, а Карим Бензема с точки принес своим победу, а потом еще и дубль оформил.

Это явно не тот матч, который фанатам "Сливочных" захочется вспоминать, но три очка есть три очка, и как минимум на день "Реал" опередил "Барсу" в таблице. Касательно "Вальядолида", у него 17 очков и 15-е место.

15-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Бензема, 83 (с пенальти), 89

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Эскудеро (Луис Перес, 59) - Меса (Кике Перес, 60), Мончу (Вайсманн, 84), Агуадо - Иван Санчес (Плата, 55), Серхио Леон, Плано (Кенеди, 84)

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 60), Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде (Чуамени, 87), Кроос, Себальос (Камавинга, 69) - Асенсио (Родриго, 60), Бензема, Винисиус (Модрич, 88)

Предупреждения: Хави Санчес, 81, Хоакин Фернандес, 82

Удаление: Серхио Леон, 81

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид)
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Комментарии (39)
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 01:32
С наступающим Новым Годом вас, братья барселонцы! Счастья вам и здоровья! А на мадридасов я плюю, плюю, плюю, тьфу.. и желаю им в новом году обосраться по самые уши на всех фронтах. Тьфу на вас. Тьфу на вас и на вашу гов.нокоманду ещё раз. И ещё пару раз тьфу.
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 01:33
.....
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 01:23
Ну и естественно, какая команда, чмошная и гнилая, такие блъ и её болельщики. Ни капли стыда, хоть бы один честно сказал, шо да, пеналь левый, нам такие подлые победы не нужны, мы осуждаем... Да какой там.. эта мразота ещё и гордится, ей весело, забавляется... Тьфу, плюю на вас всех, уроды мадридские.
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 01:29
.....подивися,у тебе щє є туалетний папір,а то усю квартиру загадиш.....
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 01:16
Короче сегодня Вальядолид тупо "зарезали" и всё. Я даже в УПЛ такого беспредела не помню. Дали ему левейший пеналь и ещё вдобавок красную дали, как контрольный выстрел, шоб не рыпался. Это ПОЛНЫЙ ПЗДЦ товарищи.
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 01:29
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 01:01
Ухххх,ляпотааа,давно у путалонців так не підгорало............
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hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 01:05
Это просто очень нужно устроить срач. Уже пошли в ход максимальные средства типа "чмошного обладателя ЗМ", которого сами тут поддерживали в последние годы всегда. Очень стараются, а срач никак не начинается. По моим прогнозам, скоро в ход пойдет байка про нетрадиционную ориентацию Роналду))
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 01:09
Вітаю з перемогою,а вони хай далі скавулять,тьху на них три раза....
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 00:57
А этот чмошный обладатель ЗМ... Где оно было 80 минут до левейшего пеналя? Где??? Правильно, в пиз@е. Гол забил, довольный, как слон блъ.. тьфу нах.. И это был всего лишь скромный Вальядолид... Если б не левый пеналь, СРЕАЛ х.уй бы выиграл, однозначно.
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+1
-2
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 00:59
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 00:50
Не, ребята, ну вот скажите, ну нах.уй этот судейский ЦИРК, а? Это уже даже не смешно. С этого конченного СРЕАЛА уже ВЕСЬ мир смеётся, презирают их, плюют в них, а им всё левые пенали ставят и ставят, шо в чемпе, шо в ЛЧ. Тьфу, гыдота мадридская..
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 00:54
У тебе глісти завелися?...випій касторкі....
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Spokoyno (Київ)
31.12.2022 в 00:58
Олег Пе..с його знає Може тому, що такого собі пана П... називають найвпливовішою особою у футболі А що вже казати про Ла Лігу.
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 00:45
...... Ну, а Карим Бензема с точки принес своим победу, а потом еще и дубль оформил......не тільки барселох ,но і сінчук вжє НР зустрічати почав.......вибухами пєрдаків путалонців -задоволений..
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hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 00:48
Ну ладно, они 2 недели почти готовились к триумфальному камбэку, копили проклятия, что даже как-то дешево выглядит все это. Можно понять ребят, истосковались по срачу))
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 00:51
Ну шо з убогіх узяти,окрім аналізу? Куртуа сьогодні був на висоті,Кама красунчік,ну і Бензема-топ,а дєшам...ішак....
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hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 00:54
Я вот только что глянул комментарии к матчу ПСЖ, который был в среду, там на 95 минуте был пенальти, принесший парижанам победу. Spokoyno про левый пенальти там ничего не писал. Странно, как так то, а что ж такое
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 00:57
Ну так спокійний матч не бачив,але засуджує.....
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hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 00:59
А ну да))
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 00:42
Короче чувак находится лицом к воротам, подпрыгивает, руки естественно в прыжке подымает и в этот момент сзади ему мяч в руку попадает, которого он совершенно не видел. Какой, КАКОЙ НАХ.УЙ ПЕНАЛЬ????
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Spokoyno (Київ)
31.12.2022 в 00:44
КАКОЙ... КАКОЙ РЕАЛьний Хіба це перший... чи останній?
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 00:45
Согласен. Чистейшей воды сРЕАЛЬный.
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 00:46
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hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 00:42
Барселонцам поставлена задача вернуть активность сайту на прежний уровень, а то просело после ЧМ, никто не заходит. Сейчас напишут 100 комментариев про левый пеналь, после игры высоко поднятой рукой в штрафной, закладывание соломки будущему поражению Барселоны в Ла Лиге происходит прямо сейчас Хорошо работаете, продолжайте. Не забудьте еще клон Металла достать, написать про крокодилов.
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 00:52
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Spokoyno (Київ)
31.12.2022 в 00:53
Ну якщо удар кулаком в обличчя це для чМосек ніякий не пенальті, то просто піднята рука, то взагалі нормально Авжеж я дивився Ліверпуль... Мене в Ла Лізі цікавить не Вальядолід ...
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hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 01:03
Не знаю я, про какой удар в лицо идет речь, а про поднятую руку да, пенальти. У нас тут не волейбол. И так в первом тайме судья простил и не поставил пенальти, когда был отскок от ноги защитника в его же руку, а на замыкании стоял Бензема, и без этого касания руки вполне бы замкнул.
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 00:37
ПОЗОР этому гнилому и вонючему СРЕАЛУ. Отныне эту конченную НЕДОКОМАНДУ по другому не называю. Клянусь.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.12.2022 в 00:42
Хахахаха. Брат внеси в google по-русски «что значит среал только что посмотрел
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.12.2022 в 00:36
Хахахаха. Два обладателя ЗМ , призеры ЧМ и в полном составе аж никак. Судья дожал соперника
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0
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 00:35
80 минут этот засранный конченный СРЕАЛ не мог них.уя сделать со скромным Вальядолидом пока судя-пи@ар не высосал из своего х.уя левейший пеналь. Тьфу нах..
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Spokoyno (Київ)
31.12.2022 в 00:32
"Тріумф мерзотників" чи реал не зможе, суддя ДОПОМОЖЕ!
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sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 00:48
Випий валеріанкі,попусте.....
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 00:32
Пи@вры вонючие, позорники е@аные, гниль мадридская... тфу нах.. без левых пеналей никак... конченный СРЕАЛ не может судья-ПИ@АР поможет.
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hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 00:33
Новый Год завтра, рано бухать начал Где ты там левый пеналь увидел, с высокоподнятой рукой?
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hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 00:31
Наконец-то родные испанские автобусы, уже за месяц соскучились по вот этой возне около штрафной, утыканием в три оборонительных ряда Фиолетовый автобус держался долго, даже по классике жанра должен был забивать дурака и побеждать, и моменты для этого были. Деньги Переса с запозданием, но дошли, 3 очка взяли и ладно.
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аlеks68
31.12.2022 в 00:31
Бляха, смотреть противно. Без пенальти выиграть слабо?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.12.2022 в 00:34
А ты как думал? Попробуй иначе выиграй ЛаЛигу
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