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Очередной шанс для Лунина. Касереньо - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Касереньо - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Очередной шанс для Лунина. Касереньо - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Фото: Getty Images

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После чемпионата мира 2023 года "Реал" уже провел один матч чемпионата Испании. Тогда играл Тибо Куртуа. Теперь время Кубка Испании и время Андрея Лунина, который подменит бельгийца во второстепенном для мадридцев турнире. Соперник не грозный, но у "Реала" уже есть опыт поражений в Кубке от не именитых соперников. Поэтому команде Анчелотти и Лунину в частности следует действовать очень осторожно.

Смотрите матч "Касереньо" – "Реал" в прямом эфире прямо в этой новости. Начало – 22:00.

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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