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Очередной шанс для Лунина. Касереньо - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Касереньо - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images
После чемпионата мира 2023 года "Реал" уже провел один матч чемпионата Испании. Тогда играл Тибо Куртуа. Теперь время Кубка Испании и время Андрея Лунина, который подменит бельгийца во второстепенном для мадридцев турнире. Соперник не грозный, но у "Реала" уже есть опыт поражений в Кубке от не именитых соперников. Поэтому команде Анчелотти и Лунину в частности следует действовать очень осторожно.
Смотрите матч "Касереньо" – "Реал" в прямом эфире прямо в этой новости. Начало – 22:00.
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