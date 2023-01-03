Очередной шанс для Лунина. Касереньо - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

После чемпионата мира 2023 года "Реал" уже провел один матч чемпионата Испании. Тогда играл Тибо Куртуа. Теперь время Кубка Испании и время Андрея Лунина, который подменит бельгийца во второстепенном для мадридцев турнире. Соперник не грозный, но у "Реала" уже есть опыт поражений в Кубке от не именитых соперников. Поэтому команде Анчелотти и Лунину в частности следует действовать очень осторожно.

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