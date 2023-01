Примера. Мальорка забила в последней атаке, еще одна ничья в каталонском дерби

Вязкий, медленный футбол был сегодня на "Сон Моише", и "Мальорка" в нем победила, прежде всего, благодаря тренеру.

Так-то "Вальядолид" не уступал хозяевам, а до середины второго тайма и подавно выглядел острее. Серхи Гвардиола неплохо пробивал в падении, Кике Перес с разворота вообще пальнул в перекладину. А что хозяева? Только плохие удары после шаблонных навесов.

Именно тут и наступил звездный час Хавьера Агирре. Опытный наставник перевернул плохо складывающуюся для себя игру, выпустив с лавки Ли Кан Ина, Абдона и Кадевере, которые втроем взвинтили темп, заставили гостей фолить, играть на вынос, чего раньше не было.

Неудивительно, что эти же игроки придумали и гол. Кадевере заработал штрафной, Ли Кан Ин выполнил подачу, а Абдон головой ее замкнул. Все как книжка учит.

2 - Since January 2022, Abdón Prats ???????? is one of two players who have scored a 90-minute winning goal in more than one @LaLigaEN game (v Rayo Vallecano in May and today v Valladolid), along with Rubén Sobrino with Cádiz (also two).



Savior. pic.twitter.com/yxHJET3Rrc