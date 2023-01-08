Примера. Мальорка забила в последней атаке, еще одна ничья в каталонском дерби

Вязкий, медленный футбол был сегодня на "Сон Моише", и "Мальорка" в нем победила, прежде всего, благодаря тренеру.

Так-то "Вальядолид" не уступал хозяевам, а до середины второго тайма и подавно выглядел острее. Серхи Гвардиола неплохо пробивал в падении, Кике Перес с разворота вообще пальнул в перекладину. А что хозяева? Только плохие удары после шаблонных навесов.

Именно тут и наступил звездный час Хавьера Агирре. Опытный наставник перевернул плохо складывающуюся для себя игру, выпустив с лавки Ли Кан Ина, Абдона и Кадевере, которые втроем взвинтили темп, заставили гостей фолить, играть на вынос, чего раньше не было.

Неудивительно, что эти же игроки придумали и гол. Кадевере заработал штрафной, Ли Кан Ин выполнил подачу, а Абдон головой ее замкнул. Все как книжка учит.

2 - Since January 2022, Abdón Prats ???????? is one of two players who have scored a 90-minute winning goal in more than one @LaLigaEN game (v Rayo Vallecano in May and today v Valladolid), along with Rubén Sobrino with Cádiz (also two).



Savior. pic.twitter.com/yxHJET3Rrc — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2023

В таблице "Киноварь" теперь идет на солидном 10-м месте с 22 очками. Борьба за выживание ей пока не грозит, в отличие от "Вальядолида", которого от зоны вылета отделяют всего 4 балла.

16-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Абдон, 90+4

"Мальорка": Райкович - Вальент, Раильо, Копете - Гонсалес (Маффео, 62), Баба, де Галларета, Хауме Коста (Куфре, 84) - Дани Родригес (Ли Кан Ин, 62), Ндиай (Кадевере, 76) - Мурики (Абдон, 84)

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик (Феддаль, 65), Лукас Роса - Меса (Кенеди, 57), Мончу, Агуадо - Плата (Кике Перес, 57), Гвардиола (Вайсманн, 65), Плано (Иван Санчес, 84)

Предупреждения: Вальент, 31, Копете, 61 - Фреснеда, 61, Кике Перес, 69, Кенеди, 90+3

Неделю назад "Эспаньол" гордился ничьей в каталонском дерби, а сегодня покинул поле без настроения. Все-таки "Жирона" - это вам не "Барса".

"Попугаи" рассчитывали победить, но по факту новичок элиты играл острее. Особенно понравился Рикельме, чьи движения между линиями сейчас точно не помешали бы "Атлетико", которому хавбек принадлежит. Также привычно здорово играл Алейш Гарсия.

Именно его финты и пас позволили "Жироне" повести в счете - Тони Вилье оставалось только пробить Альваро.

"Эспаньол" отвечал своими атаками, но прорвало его лишь во втором тайме - сперва Пуадо воспользовался суматохой после углового, а затем Хоселу идеально в падении головой замкнул навес Оливана.

3 - Yangel Herrera ???????? is the first Venezuelan player to score in @LaLigaEN with three different teams: Granada (5), Espanyol (1) and Girona (1).



Vinotinto. pic.twitter.com/JddxX08t6t — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2023

Помимо голов хватало у команд и других моментов - отличиться могли и Дардер, и Рикельме, и Кастельянос. Классическая равная игра, и это справедливо, что на 85-й минуте Янгель Эррера головой сравнял счет. "Жирона" сегодня на поражение точно не наиграла.

В таблице "Попугаи" после ничьей остались 18-ми с 14 очками; у "Жироны" - 12-е место и 18 баллов.

16-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Жирона" - 2:2

Голы: Пуадо, 51, Хоселу, 76 - Вилья, 32, Эррера, 85

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Хиль (Рубен Санчес, 84), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан (Рохер Мартинес, 84) - Эспозито (Пуадо, 46), Калеро (Монтес, 84), Дардер - Меламед (Видаль, 57), Хоселу, Брейтуэйт

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес - Терратс (Эррера, 71) - Вилья (Саму Саисс, 63), Мартин (Коуто, 81), Алейш Гарсия, Рикельме (Валери, 81) - Кастельянос (Стуани, 72)

Предупреждения: Эспозито, 4, Оливан, 21, Серхи Гомес, 87 - Кастельянос, 9, Эррера, 88