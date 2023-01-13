Впереди Эль Класико. Видео голов и обзор матча Бетис – Барселона 2:2 | пен. 2:4

Как и "Реал" за день до этого, "Барселона" преодолела полуфинальную стадию Суперкубка Испании только в серии пенальти. Команда Хави дважды выходила вперед, однако севильцы дважды сравнивали счет и дотянули до серии пенальти. А уж там "Барса" наконец-то доказала свое право на финал. Итак, в воскресенье нас ожидает Эль Класико: "Реал" - "Барселона".

1/2 Суперкубок Испании. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда

"Бетис" – "Барселона" – 2:2 (по пенальти 2:4)

Голы: Фекир, 77, Морон, 101 – Левандовский, 40, Фати, 93

Удаление: Гуардадо, 118 ("Бетис")