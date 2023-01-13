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Впереди Эль Класико. Видео голов и обзор матча Бетис – Барселона 2:2 | пен. 2:4

Испания
(1 голосов)

Каталонцы в серии пенальти одолели "Бетис"

Впереди Эль Класико. Видео голов и обзор матча Бетис – Барселона 2:2 | пен. 2:4

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Как и "Реал" за день до этого, "Барселона" преодолела полуфинальную стадию Суперкубка Испании только в серии пенальти. Команда Хави дважды выходила вперед, однако севильцы дважды сравнивали счет и дотянули до серии пенальти. А уж там "Барса" наконец-то доказала свое право на финал. Итак, в воскресенье нас ожидает Эль Класико: "Реал" - "Барселона".

1/2 Суперкубок Испании. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда
"Бетис" – "Барселона" – 2:2 (по пенальти 2:4)
Голы: Фекир, 77, Морон, 101 – Левандовский, 40, Фати, 93
Удаление: Гуардадо, 118 ("Бетис")

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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