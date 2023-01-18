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Бускетс отказал Аль-Насру. В Саудовской Аравии предлагали 17 миллионов фунтов за сезон
Переход Роналду не убедил
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс отказался переходить в "Аль-Наср", сообщает Daily Mail. Саудовский клуб предлагал 34-летнему опорнику 17 миллионов фунтов в год.
Сообщается, что Бускетс принял решение подождать пока закончится его контракт с "Барселоной" и уже тогда принимать решения. Его соглашение с "блауграной" истекает в конце сезона.
Ранее стало известно, что Бускетс точно покинет клуб и не будет продлевать контракт с "сине-гранатовыми".
"Барселона" уже ищет замену испанцу и рассматривает подписания Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити" или Нголо Канте из "Челси". Последний, похоже продлевает контракт с "синими", а с немецким хавбеком может получиться.
В этом сезоне Бускетс провел за "Барселону" 21 матч и не отличился результативными действиями.
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