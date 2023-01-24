Роналду был одержим зарплатой Месси, когда играл за Реал. Он хотел узнать точные цифры у Бартомеу

Криштиану Роналду хотел быть не только лучшим футболистом по спортивным качествам, но и зарабатывать больше всех, сообщает El Mundo. В "Реале" португалец хотел точно знать сколько получает Лионель Месси в "Барселоне".

Дошло до того, что на одной из церемоний Криштиану подошел к управляющему тогда "Барселоной" Жозепу Бартомеу, чтобы спросить сколько получает Лионель Месси.

"Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем "Реал" платит тебе", – ответил тогдашний президент "блауграны".

Вскоре после Роналду покинул "Реал". Трансфер в "Ювентус" произошел в 2018-м году, тогда его зарплата увеличилась до 500 тысяч фунтов в неделю. В "Мадриде" португалец получал меньше.