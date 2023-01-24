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Роналду был одержим зарплатой Месси, когда играл за Реал. Он хотел узнать точные цифры у Бартомеу

Испания
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(1 голосов)

Позже ушел в "Ювентус" на повышение зарплаты

Роналду был одержим зарплатой Месси, когда играл за Реал. Он хотел узнать точные цифры у Бартомеу

Фото: twitter.com/AlNassrFC

Новина українською

Криштиану Роналду хотел быть не только лучшим футболистом по спортивным качествам, но и зарабатывать больше всех, сообщает El Mundo. В "Реале" португалец хотел точно знать сколько получает Лионель Месси в "Барселоне".

Дошло до того, что на одной из церемоний Криштиану подошел к управляющему тогда "Барселоной" Жозепу Бартомеу, чтобы спросить сколько получает Лионель Месси.

"Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем "Реал" платит тебе", – ответил тогдашний президент "блауграны".

Вскоре после Роналду покинул "Реал". Трансфер в "Ювентус" произошел в 2018-м году, тогда его зарплата увеличилась до 500 тысяч фунтов в неделю. В "Мадриде" португалец получал меньше.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.01.2023 в 17:43
Любовь к деньгам и всему, что блестит погубила пенальдy.
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
24.01.2023 в 17:34
Зачьотний троль Бартомеу
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0
0
Justise (Львів)
24.01.2023 в 17:27
Мундо пише правду про Реал, а Марка про Барсу
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+1
0
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Como estas (Santa-Pola)
24.01.2023 в 17:41
Не всегда, но в большинстве случаев. Тоже это замечал не единожды.
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