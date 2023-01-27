Жирона за день избавилась от двух конкурентов Цыганкова

"Жирона" сегодня объявила об уходе двух атакующих полузащитников - 32-летнего Саму Саисса и 25-летнего Ману Вальехо.

Оба они в текущем сезоне преимущественно выходили на позиции правого вингера, но доверием тренера не пользовались, не наиграв даже 300 минут в чемпионате.

GRÀCIES SAMU! ????

Sempre et recordarem! ❤️ pic.twitter.com/9MfGClGTSf — Girona FC (@GironaFC) January 27, 2023

Уже со следующей недели Саисс будет выступать за "Сивасспор" - он подписал полноценный контракт; Вальехо, в свою очередь, отправился в аренду до конца сезона в "Овьедо".

???? Manu Vallejo cedit a l’Oviedo



Molta sort, Manu! ???? — Girona FC (@GironaFC) January 27, 2023

Напомним, в этом месяце в "Жирону" перешел украинец Виктор Цыганков. Именно его приход спровоцировал некоторые кадровые изменения в составе каталонцев, которые после 18 туров занимают 11-е место в Примере.