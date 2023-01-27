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Жирона за день избавилась от двух конкурентов Цыганкова
Расчищают дорогу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" сегодня объявила об уходе двух атакующих полузащитников - 32-летнего Саму Саисса и 25-летнего Ману Вальехо.
Оба они в текущем сезоне преимущественно выходили на позиции правого вингера, но доверием тренера не пользовались, не наиграв даже 300 минут в чемпионате.
GRÀCIES SAMU! ????— Girona FC (@GironaFC) January 27, 2023
Sempre et recordarem! ❤️ pic.twitter.com/9MfGClGTSf
Уже со следующей недели Саисс будет выступать за "Сивасспор" - он подписал полноценный контракт; Вальехо, в свою очередь, отправился в аренду до конца сезона в "Овьедо".
???? Manu Vallejo cedit a l’Oviedo— Girona FC (@GironaFC) January 27, 2023
Molta sort, Manu! ????
Напомним, в этом месяце в "Жирону" перешел украинец Виктор Цыганков. Именно его приход спровоцировал некоторые кадровые изменения в составе каталонцев, которые после 18 туров занимают 11-е место в Примере.
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