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Жирона за день избавилась от двух конкурентов Цыганкова

Испания
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Расчищают дорогу

Жирона за день избавилась от двух конкурентов Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Жирона" сегодня объявила об уходе двух атакующих полузащитников - 32-летнего Саму Саисса и 25-летнего Ману Вальехо.

Оба они в текущем сезоне преимущественно выходили на позиции правого вингера, но доверием тренера не пользовались, не наиграв даже 300 минут в чемпионате.

Уже со следующей недели Саисс будет выступать за "Сивасспор" - он подписал полноценный контракт; Вальехо, в свою очередь, отправился в аренду до конца сезона в "Овьедо".

Напомним, в этом месяце в "Жирону" перешел украинец Виктор Цыганков. Именно его приход спровоцировал некоторые кадровые изменения в составе каталонцев, которые после 18 туров занимают 11-е место в Примере.

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В статье: Реал (Овьедо) Сивасспор (Сивас) Виктор Цыганков Жирона
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