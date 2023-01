Примера. Сельта и Вальядолид обыграли уставших после Кубка фаворитов

"Вальядолид" проиграл в пяти последних матчах, а "Валенсия" на таком же отрезке добыла лишь одну победу. То есть, обе команды в кризисе.

Сегодня они подтвердили, что неидеальны - ошибок во всех линиях хватало. До перерыва лучше выглядели "Летучие мыши", упустившие два выгодных шанса - Джемерт головой не попал в ворота, а Муса в ближнем бою не пробил Масипа.

"Вальядолид" заиграл активнее после перерыва и, как по волшебству, в это же время вообще перестала играть "Валенсия" - видно, сил в Кубке потратила слишком много. Характер игры изменился кардинально.

Хозяева атаковали в основном левым краем; также у них порой проходили быстрые контратаки. Мамардашвили был весь в работе - его напрягали острыми ударами Мачис, Серхио Леон; Плата вырвался на ворота, но сплоховал; Кике Перес с пары метров умудрился пробить выше.

В общем "Вальядолид" создал предостаточно моментов для одного гола, и это справедливо, что он таки был забит. Очередной кросс от Мачиса замкнул Кайл Ларин - оба они пришли зимой, и это комплимент селекционной службе "Пуселы".

Canadian striker Cyle Larin scores a 90th minute winner on his LaLiga debut for Real Valladolid. ???????? pic.twitter.com/5yDfhveOMT

В таблице победа подняла ее на 17-е место с 20 очками. У "Валенсии" - те же 20 баллов, но 14-я позиция за счет лучших дополнительных показателей. Зону вылета обе команды опережают всего на три очка.

19-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Ларин, 90

"Вальядолид": Масип - Лукас Роса (Луис Перес, 46), Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Оласа (Давид Торрес, 76) - Кике Перес, Меса (Мончу, 76), Агуадо (Плата, 60) - Плано, Серхио Леон (Ларин, 76), Мачис

"Валенсия": Мамардашвили - Москера, Джемерт, Озкачар, Гайя (Фулькье, 82) - Алмейда, Муса, Тони Лато (Мориба, 71) - Кастильехо (Васкес, 76), Кавани (Маркос Андре, 82), Самуэл Лино (Клюйверт, 82)

Предупреждения: Хави Санчес, 45+1, Агуадо, 56, Меса, 69 - Алмейда, 13

Очень близкий и интенсивный поединок. Команды играли живо, мяч не задерживался ни в чьих ногах - все это отдаленно напоминало АПЛ.

"Сельта" повела уже на 1-й минуте, но ВАР отменил гол Карлеса Переса из-за игры рукой. Справедливо. "Атлетик" включился позже, и его лучшим шансом в первом тайме стал удар Беренгера в штангу.

После перерыва Алехандро еще раз потряс каркас, но на сей раз после скидки Гурусеты пробил в перекладину - не везло! Хотя надо отдать должное и "Кельтам" - почуяв близость зоны вылета, они отрабатывали каждый эпизод на 110%.

Так случилось и на 71-й минуте, когда банальный плохой пас в центре поля обернулся моментальным забросом де ла Торре на Аспаса. Яго с его мастерством не имел права упускать такой момент - и это 1:0.

Luca de la Torre celebrating with Iago Aspas after assisting him in Celta Vigo’s 1-0 win over Athletic Bilbao ???????? pic.twitter.com/EFZ72HguHH