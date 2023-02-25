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Примера. Реал - Атлетико 1:1. Ничья в пользу Барселоны

Испания
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(2 голосов)

Боевое и равное Дерби Мадриленьо

Примера. Реал - Атлетико 1:1. Ничья в пользу Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Реал" проводят очень разный сезон, но, видимо, обилие турниров и переездов начало сказываться на "Сливочных". Сегодня они еле бегали.

Да, за счет класса и опыта "Реал" даже в таком состоянии создавал некоторую опасность. В первом тайме Бензема дважды мог замыкать, но оба раза промахнулся на километр.

Мадрид также стремился почаще заигрывать Винисиуса, однако "Атлетико" ценой ускорений Савича и низкой линии обороны сумел избежать наихудшего. Не дал результата также фирменный удар Асенсио издали. А что "Атлетико"? А ничего. Ноль опасных атак до перерыва.

Второй тайм начался с очередных попыток Винисиуса прорваться, но партнеры бразильца стояли, поэтому не вышло. "Атлетико" это почувствовал. На 61-й минуте Гризманн был очень близок к голу, но промахнулся с линии штрафной.

"Матрасники" могли полностью перехватить инициативу, если бы не дурацкое удаление Корреа. Вот зачем Анхель локтем врезал Рюдигеру? Это что было вообще?

В меньшинстве гостям пришлось сесть глубже в оборону, но фактор свежести оставался, так что когда "Атлетико" забил после навеса Гризманна на Хименеса, это не выглядело такой уж неожиданностью.

Другое дело, что "Реал" - это "Реал", и в концовке он как обычно сцепил зубы, нашел силы, и Альваро сравнял счет после почти идентичного навеса. Между прочим, первый гол для юного уругвайца в Ла Лиге. Кто знает, может, это и есть долгосрочная замена Бензема? Посмотрим.

"Реал" этой ничьей явно не рад - в активе у него 52 очка, и это 7 баллов отставания от "Барсы", имеющей к тому же матч в запасе. У "Атлетико, в свою очередь, 42 балла и 4-е место.

23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетико" - 1:1

Гол: Альваро, 85 - Хименес, 78

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 83), Милитао, Рюдигер, Начо (Альваро, 77) - Вальверде, Кроос (Чуамени, 63), Себальос (Модрич, 63) - Асенсио (Камавинга, 63), Бензема, Винисиус

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Хименес, 23) - Льоренте (Лемар, 57), Барриос (Корреа, 46), Коке (Витсель, 77), Сауль (Мората, 76) - Гризманн, Карраско

Предупреждения: Милитао, 7, Начо, 57, Модрич, 90 - Коке, 22, Льоренте, 36, Молина, 71

Удаление: Корреа, 64

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (47)
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Барселиниуc (землянин)
25.02.2023 в 22:35
Ода, милок, ты где там зашкерился? А ну потошни нам здесь немножко.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
25.02.2023 в 22:33
Мрак спустился на болельщиков Барселоны. И потеряли они лицо человеческое, увы. (У некоторых оно всё же было, или так казалось?), Теперь они - позор своего уважаемого (не отрицаю) клуба и позор сайта. Помянуть бы их, как ушедших из мира людей, да проблема чем помянуть? Тратить на них виски, или сакэ, или текилу - они того не стоят. Самогона ( ни хорошего, ни плохого) у меня здесь нет. А ослиную мочу пить - как-то не комильфо. Проблема, однако. Придется просто помахать рукой. Нет их, а может и не было.
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0
0
Перевзутий
25.02.2023 в 22:17
Шлемазлы
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0
0
Перевзутий
25.02.2023 в 22:04
А матрас не обоссаный. Молодцы!
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2023 в 22:14
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
25.02.2023 в 21:55
Похоже первое место в Ла-Лиге Реалу в этом году не очень-то и нужно. Ну и ладно. Немножко о так наз. болельщиках Барселоны. Что-то с ними совсем плохо. Даже их так наз. интеллектуалы и толерасты скатились в унылое г-но. И пишут на русском, как буряты и дагестанцы, которые выучили его в армии от прапорщика. А как можно было выучить в армии? Мат, мат. и мат. И пару слов для связки. И все. Ах да, забыл . Еще Лёлик (Мессючило) - Шампиньон в миру. Но где Лёлик - а где вы, убогие ??? Где???
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+1
-2
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.02.2023 в 21:59
Ой, а ты, придурок ржавый, типа шаришь в футболе... Остынь, неадекват... Ты здесь никто и зовут тебя никак!!! (Возвращаю тебе твое.... Не плачь!) ЛЕО МЕССИ - Чемпион МИРА!!!А твой кумир бегает в чемпионате верблюдов!!!
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
25.02.2023 в 22:03
Дарюня, а кто оплачивает твоё лечение в Европе. Или это твои галлюцинации? Признавайся.
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
25.02.2023 в 22:05
Металл, скатился то как раз ты.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
25.02.2023 в 22:10
Почитай свою мазню за этот день и за предыдущие тоже. Или ты щелкаешь по клаве в маске сварщика? Как и твои "коллеги" по цеху. Вы уже потеряли человеческий облик.
+3
-2
Algrab (Костопiль)
25.02.2023 в 22:11
+1
-2
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Campeón
25.02.2023 в 22:13
metall5291, барселох втратив людську подобу як мінімум після інциденту з матір'ю і то це лише те, що відомо правоохоронним органам
0
-2
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Spokoyno (Київ)
25.02.2023 в 22:25
Схоже Ліверпуль насРеАЛ в цьому році на ЛЧ тому просРеАЛ Може среальні вболівальники зможуть не плакатись, а відповісти на прості питання... Гризманн дійсно наразі тягне Атлетико. Чому за поштовх показують червону, а провокатору, що захватом руками зупиняв його, НІЧОГО? Нічия, то наслідок "проходу в наступну стадію ЛЧ", але не треба казки розповідати про "не очень-то и нужно".
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
25.02.2023 в 21:46
Так, господа, не будем сильно радоваться, нам надо завтра свою игру выиграть кровь из носу и уж потом поржём вдоволь с конченных тупых мадридасов.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.02.2023 в 21:49
Так, согласен... Альмерия бегущая команда, быстрая... Проблемы у Барсы могут быть...Тем более, среди недели у Барсы была игра и гостевой матч. Но, отдать долги мадридасским шлемазлам в виде напоминания им, что есть на самом деле их грязно-маргариновая помойка, это же святое дело... ЛМ-ЧМ.
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0
Перевзутий
25.02.2023 в 22:16
Что это за слово, "шлемазл"?что-то все его тут начали употреблять
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0
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metall5291 (Kharkiv)
25.02.2023 в 22:39
одесское жаргонное слово из иврита и идиша. Типа "беззаботный дурачок). Открой Вики - там подробнее.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2023 в 21:46
Всех барселонцев с приятным настроением и хорошей наступающей ночи!!!
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Campeón
25.02.2023 в 21:48
в Шарлотт зараз день ти на радощах забув про методичку
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Барселиниуc (землянин)
25.02.2023 в 21:52
Витёк, ты смешён.
+1
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Algrab (Костопiль)
25.02.2023 в 21:55
Та в п.дарів завжди ніч...
+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2023 в 22:14
П Н Х тупой. Мои пожелания барселонцам, а они в Европе. Згинь и не вмешивайся в разговор взрослых.
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0
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Campeón
25.02.2023 в 21:46
Що стосується видалення, то воно чисте. Хто не переглядав матч, раджу не робити поспішних висновків з коментів барсоботів - то пропаганда, а переглянути моменти матчу самостійно. хіба можна вірити на слово індивідуумам, котрі ніяк не засудили поїздку барселонського посла абідаля на болота?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2023 в 21:47
Я же тебе сказал не отвлекайся?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.02.2023 в 21:56
Що стосується видалення, то воно грязне...... Грязные мысли посетили почти двухметрового клоуна в маргариновой форме, когда рядом с ним просто развел в стороны руки коротышка ростом в 1,6 метра. "Пусть я буду выглядеть дурачком, пусть с меня будет смеяться весь футбольный мир, но надо же что-то делать... Ведь коуч перед матчем говорил, что арбитр наш".... Кстати, мадридасики - Лео Месси - Чемпион Мира!!! Ура!!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2023 в 21:44
Мадридасы, др0чите задницы. На следующей неделе мы вам будем мячи в них запихивать!!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.02.2023 в 21:45
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.02.2023 в 21:39
Я с большим удовольствием прочитаю, что здесь будут сочинять маргариновые шлемазлы по поводу маргаринового недоразумения, за которое они так безрассудно и опрометчиво троллят. Например, харьковская ржавая шелезяка, по обыкновению, попытается поднять себе настроение сочинением про то, что ..."фули там базарить, реал уверенно идет к чемпионству"...... А шлемазл ода сочинит тему, что надо было карманному арбитру переса назначить четыре пенальти в пользу реала за фолы в центре поля.... Некий гробик с кастопиля размажет кашу по тарелке, что нужно было игрокам реала ещё в первые 10 минут матча симулировать и провоцировать соперника на удаление... Арбитр то свой....... Ну а остальные мадридасские шлемазлы будут рассказывать, что нужно было реалу делать удобным не только 11 туров удобного календаря, как это сделал фло перес в первом круге, а весь календарь делать таким... Вобщем, давай психбольница с мадридасами... Вибрируй... Развлеки меня.... Ну а великий ЛЕО МЕССИ - Чемпион Мира!!!
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metall5291 (Kharkiv)
25.02.2023 в 22:00
что с тобой, бедняга ? Ты уже нарыл от шепетовских костоломов- санитаров и уже лечишься в Европе? Удачи. Если это только не твои нездоровые фантазии.
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Барселиниуc (землянин)
25.02.2023 в 21:38
Не, ну а каков Мансано, а? Красавец блъ, красную из пальца высосал! Проститутка пересовская блъ..
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.02.2023 в 21:40
Тварюка эта мансана... Мы об этом говорим уже пятый год... Как оно еще не придумало повод отменить гол АМ.... ЛМ-ЧМ.
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Перевзутий
25.02.2023 в 22:21
И шлемазл
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0
0
Algrab (Костопiль)
25.02.2023 в 21:36
Реал мав вигравати цю гру, але важкий календар дається взнаки... Нічого, на барсотушці відіграємося...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.02.2023 в 21:41
Важкий календар? Ха-ха-ха... Остынь, глупый мадридас...
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Algrab (Костопiль)
25.02.2023 в 21:50
Спи, Оленю....Нехай тобі присниться Перес та його рука в твоїх обісцяних штанях...
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Campeón
25.02.2023 в 21:34
Схоже знов Бензема буде просити на Вінісіуса не пасувати...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2023 в 21:36
Соси Калина, не отвлекайся.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.02.2023 в 21:42
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2023 в 21:34
Ну что мадридасы соснули? Как только опасная ситуация у ворот помойки, так сразу же, ожидаемо, судья голову чесать начал , думая как бы нагадить. Вот вам левое удаление. Ну а как иначе, второе место тоже уплыть может.
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Campeón
25.02.2023 в 21:36
кажи адресу я тобі так само заряджу в грудину, тоді дізнаєшся чи справедливе було рішення
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Algrab (Костопiль)
25.02.2023 в 21:37
Нічого він ніколи не скаже, оте барсопєдріло....
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2023 в 21:39
Языком в ж0пу, малолетка глупая.
+1
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Campeón
25.02.2023 в 21:40
та да. вони то в інеті герої, а в житті як виявилось лише з матір'ю такі круті
+2
-2
Algrab (Костопiль)
25.02.2023 в 21:51
Одне слово- п.дари...
+1
-1
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Spokoyno (Київ)
25.02.2023 в 21:32
А чого так пізно залишили гостей у меншості А чому хоч пару пенальті для "кращого гравця. СреалА" не призначили А насправді що крім асиста зміг видати Гризманн? Оцінку йому гарну виставляють... чи дійсно Антуан і проти КК тягнув команду догори?
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Algrab (Костопiль)
25.02.2023 в 21:35
Так, вже два п.дра барсонуті відмітилися ..Чекаємо на ще двох...
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Spokoyno (Київ)
25.02.2023 в 21:53
О Адін среальний п.дор відмітився
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