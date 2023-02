Примера. Реал - Атлетико 1:1. Ничья в пользу Барселоны

"Атлетико" и "Реал" проводят очень разный сезон, но, видимо, обилие турниров и переездов начало сказываться на "Сливочных". Сегодня они еле бегали.

Да, за счет класса и опыта "Реал" даже в таком состоянии создавал некоторую опасность. В первом тайме Бензема дважды мог замыкать, но оба раза промахнулся на километр.

Мадрид также стремился почаще заигрывать Винисиуса, однако "Атлетико" ценой ускорений Савича и низкой линии обороны сумел избежать наихудшего. Не дал результата также фирменный удар Асенсио издали. А что "Атлетико"? А ничего. Ноль опасных атак до перерыва.

2 - Atlético de Madrid have had a player sent off in consecutive matches against Real Madrid in LaLiga for the first time in the 21st century (Mario Hermoso and Ángel Correa). Tension.

Второй тайм начался с очередных попыток Винисиуса прорваться, но партнеры бразильца стояли, поэтому не вышло. "Атлетико" это почувствовал. На 61-й минуте Гризманн был очень близок к голу, но промахнулся с линии штрафной.

"Матрасники" могли полностью перехватить инициативу, если бы не дурацкое удаление Корреа. Вот зачем Анхель локтем врезал Рюдигеру? Это что было вообще?

В меньшинстве гостям пришлось сесть глубже в оборону, но фактор свежести оставался, так что когда "Атлетико" забил после навеса Гризманна на Хименеса, это не выглядело такой уж неожиданностью.

1 - At 18 years and 226 days, Álvaro Rodríguez has become the youngest player to score in a derby between Real Madrid and Atlético de Madrid in LaLiga in the 21st century, surpassing Gonzalo Higuaín's previous record set in 2007 (19 years and 76 days). Impact.