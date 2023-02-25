Примера. Реал - Атлетико 1:1. Ничья в пользу Барселоны

"Атлетико" и "Реал" проводят очень разный сезон, но, видимо, обилие турниров и переездов начало сказываться на "Сливочных". Сегодня они еле бегали.

Да, за счет класса и опыта "Реал" даже в таком состоянии создавал некоторую опасность. В первом тайме Бензема дважды мог замыкать, но оба раза промахнулся на километр.

Мадрид также стремился почаще заигрывать Винисиуса, однако "Атлетико" ценой ускорений Савича и низкой линии обороны сумел избежать наихудшего. Не дал результата также фирменный удар Асенсио издали. А что "Атлетико"? А ничего. Ноль опасных атак до перерыва.

2 - Atlético de Madrid have had a player sent off in consecutive matches against Real Madrid in LaLiga for the first time in the 21st century (Mario Hermoso and Ángel Correa). Tension. pic.twitter.com/T2r2eCOWKd — OptaJose (@OptaJose) February 25, 2023

Второй тайм начался с очередных попыток Винисиуса прорваться, но партнеры бразильца стояли, поэтому не вышло. "Атлетико" это почувствовал. На 61-й минуте Гризманн был очень близок к голу, но промахнулся с линии штрафной.

"Матрасники" могли полностью перехватить инициативу, если бы не дурацкое удаление Корреа. Вот зачем Анхель локтем врезал Рюдигеру? Это что было вообще?

В меньшинстве гостям пришлось сесть глубже в оборону, но фактор свежести оставался, так что когда "Атлетико" забил после навеса Гризманна на Хименеса, это не выглядело такой уж неожиданностью.

1 - At 18 years and 226 days, Álvaro Rodríguez has become the youngest player to score in a derby between Real Madrid and Atlético de Madrid in LaLiga in the 21st century, surpassing Gonzalo Higuaín's previous record set in 2007 (19 years and 76 days). Impact. pic.twitter.com/dFVIDhtVbR — OptaJose (@OptaJose) February 25, 2023

Другое дело, что "Реал" - это "Реал", и в концовке он как обычно сцепил зубы, нашел силы, и Альваро сравнял счет после почти идентичного навеса. Между прочим, первый гол для юного уругвайца в Ла Лиге. Кто знает, может, это и есть долгосрочная замена Бензема? Посмотрим.

"Реал" этой ничьей явно не рад - в активе у него 52 очка, и это 7 баллов отставания от "Барсы", имеющей к тому же матч в запасе. У "Атлетико, в свою очередь, 42 балла и 4-е место.

23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетико" - 1:1

Гол: Альваро, 85 - Хименес, 78

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 83), Милитао, Рюдигер, Начо (Альваро, 77) - Вальверде, Кроос (Чуамени, 63), Себальос (Модрич, 63) - Асенсио (Камавинга, 63), Бензема, Винисиус

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Хименес, 23) - Льоренте (Лемар, 57), Барриос (Корреа, 46), Коке (Витсель, 77), Сауль (Мората, 76) - Гризманн, Карраско

Предупреждения: Милитао, 7, Начо, 57, Модрич, 90 - Коке, 22, Льоренте, 36, Молина, 71

Удаление: Корреа, 64