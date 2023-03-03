Барселона продлила контракт с основным защитником

Основной защитник " Барселоны " Серхи Роберто пролонгировал свой контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Новое соглашение сторон рассчитано до 2024 года.

31-летний футболист является воспитанником "Барселоны". Он находится в структуре команды с 2006 года.

В этом сезоне Роберто провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.