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Барселона продлила контракт с основным защитником

Испания
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Серхи Роберто остается в клубе до 2024 года

Барселона продлила контракт с основным защитником

twitter.com/FCBarcelona_cat

Новина українською

Основной защитник "Барселоны" Серхи Роберто пролонгировал свой контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Новое соглашение сторон рассчитано до 2024 года.

31-летний футболист является воспитанником "Барселоны". Он находится в структуре команды с 2006 года.

В этом сезоне Роберто провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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Источник:
Twitter Барселоны

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