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Барселона продлила контракт с основным защитником
Серхи Роберто остается в клубе до 2024 года
twitter.com/FCBarcelona_cat
Основной защитник "
Новое соглашение сторон рассчитано до 2024 года.
31-летний футболист является воспитанником "Барселоны". Он находится в структуре команды с 2006 года.
В этом сезоне Роберто провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.
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Источник:Twitter Барселоны
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