Родриго: Хочу играть в основе, но тренер просит, чтобы я успокоился

Бразильский нападающий "Реала" Родриго Гоэс назвал любимую позицию на поле и высказался о своей роли в команде.

"Мне больше нравится играть на позиции "десятки". Но правда в том, что я могу играть на любой атакующей позиции, хотя, если бы пришлось выбирать, я бы сказал, что я атакующий полузащитник.

Я стараюсь оставаться спокойным. Я всегда хочу играть и прошу об этом тренера, но он говорит, чтобы я был спокоен. Я уважаю его, потому что у нас много очень хороших игроков, но я хочу быть там, на поле. Когда я на поле, я помогаю своей команде, и я хочу быть в основе", - сказал игрок.