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Родриго: Хочу играть в основе, но тренер просит, чтобы я успокоился
Вингер мадридцев считает, что его место на скамейке не является заслуженным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский нападающий "Реала" Родриго Гоэс назвал любимую позицию на поле и высказался о своей роли в команде.
"Мне больше нравится играть на позиции "десятки". Но правда в том, что я могу играть на любой атакующей позиции, хотя, если бы пришлось выбирать, я бы сказал, что я атакующий полузащитник.
Я стараюсь оставаться спокойным. Я всегда хочу играть и прошу об этом тренера, но он говорит, чтобы я был спокоен. Я уважаю его, потому что у нас много очень хороших игроков, но я хочу быть там, на поле. Когда я на поле, я помогаю своей команде, и я хочу быть в основе", - сказал игрок.
21-летний Родриго в текущем сезоне провёл за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.
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