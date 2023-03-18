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Родриго: Хочу играть в основе, но тренер просит, чтобы я успокоился

Испания
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Вингер мадридцев считает, что его место на скамейке не является заслуженным

Родриго: Хочу играть в основе, но тренер просит, чтобы я успокоился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский нападающий "Реала" Родриго Гоэс назвал любимую позицию на поле и высказался о своей роли в команде.

"Мне больше нравится играть на позиции "десятки". Но правда в том, что я могу играть на любой атакующей позиции, хотя, если бы пришлось выбирать, я бы сказал, что я атакующий полузащитник.

Я стараюсь оставаться спокойным. Я всегда хочу играть и прошу об этом тренера, но он говорит, чтобы я был спокоен. Я уважаю его, потому что у нас много очень хороших игроков, но я хочу быть там, на поле. Когда я на поле, я помогаю своей команде, и я хочу быть в основе", - сказал игрок.

21-летний Родриго в текущем сезоне провёл за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.

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В статье: Карло Анчелотти Родриго Реал (Мадрид)
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Источник:
Diario Sport

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