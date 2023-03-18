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Левандовский: Не все идет по-нашему
Польский легионер "Барселоны" посетовал на не оптимальные кондиции.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский в преддверии матча 26-го тура Ла лиги против "Реала" рассказал о своей физической форме.
"Я нахожусь в такой форме, которая могла бы быть и лучше. Последние недели были для меня непростыми по многим причинам, но таков футбол. Такие моменты случаются. Как клуб и как команда мы сейчас проходим через определенный процесс, и не все идет по-нашему", - слова Левандовски приводит Eleven Sposrts.
"В этом сезоне у нас были проблемы в Лиге чемпионов, и это то, что мы должны поправить. Однако пока мы не готовы бороться на самом высоком уровне за три титула: ЛЧ, лигу и кубок. Это невозможно, это закономерно. В футболе невозможно что-то изменить через неделю или месяц, на все нужно время.
Всегда хотел играть в Ла Лиге. Вы знаете, что у Барселоны много проблем. Но когда я увидел путь, по которому они хотят идти, сказал: "Я могу быть частью этого". Увидел вызов и сказал, что готов его принять.
Мне 34, но это только цифра. Знаю, что могу играть еще несколько лет на самом высоком уровне, не знаю точно сколько, но я всегда был счастлив играть. Я больше забочусь о ментальных вещах, чем о физических", - добавил Левандовский.
Матч "Барселона" - "Реал" состоится в воскресенье, 19-го марта, в 22:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Роберт сыграл в составе "Барселоны" в 32 матчах, забил 25 голов и отдал 6 результативных передач.
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