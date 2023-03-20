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Анчелотти - о поражении от Барселоны: Все решилось в мелочах
"Реал" вновь уступил сине-гранатовым
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от каталонской "Барселоны" (1:2) в матче 26-го тура Ла Лиги.
"Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы все перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра.
Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.
Незасчитаный гол? Мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться.
Будем бороться до конца за победу в чемпионате. Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать", - приводит слова Анчелотти AS.
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