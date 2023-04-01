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Примера. Жирона - Эспаньол 2:1. Цыганков не блистал, но и без него дожали
Малое каталонское дерби удалось на славу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" провела качественный матч против "Эспаньола", и заслуженно вырвала победу.
Глобально "Попугаи" все 90 минут только и делали, что отбивались. Двойная опека Цыганкова, массированная оборона перед своей штрафной, почти все игроки за линией мяча - так это было.
Моменты по такой игре создавали только хозяева. До перерыва Цыганков и Кастельянос синхронно промахнулись с неплохих позиций; после - мощно пробил Мартин, но потащил Пачеко.
Arnau Martinez #GironaEspanyol 1-0pic.twitter.com/EHpQY68X8p— Family History (@FamilyHistoryTW) April 1, 2023
Лишь у Арнау вышло открыть счет классным дальним ударом, и после этого игра чуть раскрылась. "Эспаньол" вынужден был пойти вперед, а оборона "Жироны" - то еще решето. Отсюда и пропущенный гол в ситуации, когда все на стадионе, кроме Давида Лопеса, видели на дальней штанге смещение Брейтуэйта. Вот как каталонец его прозевал, а?
В любом случае, это были 1:1, и дело даже пахло ничьей, но справедливость все-таки восторжествовала. Помимо отсутствия креатива "Эспаньол" запомнился также грубостью; она его и подвела. Сперва удаление, а затем пенальти - и Стуани с точки принес своим три очка.
По Цыганкову - однозначно не лучший его поединок. Вроде, был активен, пытался обострять, но процент брака зашкаливал. Также не получались и удары по воротам - даже в том-единственном эпизоде, когда его пустили под любимую левую.
Els 5 que sempre saludan a TOT el camp.— Billy El Nen {Дитина}???????? (@BillyElNen_GFC) April 1, 2023
???? Stuani
???? Oriol Romeu
????️ David Lopez
???????? Santi Bueno
???????? Tsygankov
Els 5 jinents de l’epocalipsis. pic.twitter.com/scsfOko7En
В таблице победа закрепила команду украинца в статусе середняка. У "Жироны" - 34 очка и 11-е место; у "Эспаньола" - 27 баллов и 17-я строчка.
27-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Эспаньол" - 2:1
Голы: Арнау, 53, Стуани, 88 (с пенальти) - Брейтуэйт, 74
"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес (Гутьеррес, 77) - Ромеу - Цыганков, Мартин (Стуани, 85), Борха Гарсия, Тони Вилья (Рикельме, 69) - Кастельянос
"Эспаньол": Пачеко - Рубен Санчес, Монтес, Серхи Гомес, Хиль (Пьер-Габриэль, 90+2) - Пуадо (Калеро, 85), Винисиус Соуза, Грагера (Денис Суарес, 62, Меламед, 90+2), Брейтуэйт (Баре, 86) - Дардер - Хоселу
Предупреждения: Ромеу, 24, Мартин, 35, Кастельянос, 71, Арнау, 90+2 - Денис Суарес, 83, Калеро, 87
Удаление: Серхи Гомес, 83
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