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Анчелотти: Бензема может выиграть еще один Золотой мяч, потому что он один из лучших нападающих в мире

Испания
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Карим проснулся

Анчелотти: Бензема может выиграть еще один Золотой мяч, потому что он один из лучших нападающих в мире

Twitter Real Madrid C.F.

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема оформил хет-трик в ворота "Барселоны" в полуфинале Кубка Короля (4:0). Главный тренер команды Карло Анчелотти считает, что француз может завоевать ещё один Золотой мяч.

"Он нажал на переключатель. Ему очень помогла его работа, проделанная в перерыве на матчи сборных.

Он может выиграть еще один Золотой мяч, потому что он один из лучших нападающих в мире", – сказал Анчелотти.

У Карима 6 голов в последних 2-х матчах за "Реал". Перед "Барселоной" Бензема забил 3 в ворота "Вальядолида" (6:0).

Карим второй в списке бомбардиров Ла Лиги с 14-ю голами. Нападающий отстает от Роберта Левандовского на 3 забитых гола.

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В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти
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Источник:
marca.com

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