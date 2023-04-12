Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона предлагает Бускетсу продлить контракт с зарплатой в 3 раза меньше текущей
На решение полузащитника может повлиять возвращение Месси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" предложила Серхио Бускетсу контракт на один год с сокращением зарплаты в 3 раза. По новому соглашению 33-летний испанец будет получать 7 миллионов евро до уплаты налогов.Клуб хочет получить ответ от игрока в ближайшее время.
Его действующий контракт истекает в конце сезона.
Хави хочет чтобы Серхио остался, так как убежден, что сопоставимой по качеству замены сейчас на рынке не найти. При этом сам Бускетс также понимает, что клуб столкнулся с финансовыми проблемами и осознает надобность сокращения зарплаты.
У Бускетса также есть предложения из МЛС.
Отмечается, что возможное возвращение Лионеля Месси в "Барсу" может повлиять на решение Серхио.
В этом сезоне Бускетс провел за "Барселону" 35 матчей и отдал 3 результативных передачи.
Популярное сейчас
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Львов - Шахтер 1:2. Последний удар приносит победу
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- Пакеты с деньгами, выезд на Бернабеу и племянница диктатора: чудеса испанского клуба, жившего с торговли наркотиками
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 11:21 Прогнозы на футбол Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Испании на 5.04.2023
- 19:18 Зарубежные В Сити смирились с тем, что Гюндоган летом переедет в Испанию
- 21:02 Зарубежные Mundo Deportivo: Барселона не сможет тягаться с другими клубами за Месси. Все зависит от желания игрока