Барселона предлагает Бускетсу продлить контракт с зарплатой в 3 раза меньше текущей

"Барселона" предложила Серхио Бускетсу контракт на один год с сокращением зарплаты в 3 раза. По новому соглашению 33-летний испанец будет получать 7 миллионов евро до уплаты налогов.Клуб хочет получить ответ от игрока в ближайшее время.

Его действующий контракт истекает в конце сезона.

Хави хочет чтобы Серхио остался, так как убежден, что сопоставимой по качеству замены сейчас на рынке не найти. При этом сам Бускетс также понимает, что клуб столкнулся с финансовыми проблемами и осознает надобность сокращения зарплаты.

У Бускетса также есть предложения из МЛС.

Отмечается, что возможное возвращение Лионеля Месси в "Барсу" может повлиять на решение Серхио.

В этом сезоне Бускетс провел за "Барселону" 35 матчей и отдал 3 результативных передачи.