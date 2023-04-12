Куман о деле Негрейры: В Нидерландах люди теперь относятся к клубу по-другому. Барселона потеряла свой имидж

Главный тренер сборной Нидерландов и бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о "деле Негрейры". Он утверждает, что история уже навредила репутации "блауграны".

"Это сильно влияет на имидж клуба. Я заметил, что в Нидерландах люди теперь относятся (к клубу) по-другому.

"Барса" потеряла свой имидж. Это не приносит ей пользу. Я не могу больше ничего комментировать, потому что не знаю, что произошло", – сказал Куман.