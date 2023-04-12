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Куман о деле Негрейры: В Нидерландах люди теперь относятся к клубу по-другому. Барселона потеряла свой имидж

Испания
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Молниеносный эффект от коррупционных историй

Куман о деле Негрейры: В Нидерландах люди теперь относятся к клубу по-другому. Барселона потеряла свой имидж

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов и бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о "деле Негрейры". Он утверждает, что история уже навредила репутации "блауграны".

"Это сильно влияет на имидж клуба. Я заметил, что в Нидерландах люди теперь относятся (к клубу) по-другому.

"Барса" потеряла свой имидж. Это не приносит ей пользу. Я не могу больше ничего комментировать, потому что не знаю, что произошло", – сказал Куман.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Жоаун Лапорта 17-го апреля проведет пресс-конференцию, где ответит на вопросы журналистов о деле Негрейры.

Напомним, что прокуратура Барселоны подала иск в суд на бывших президентов "Барселоны" Сандро Роселя и Хосепа Бартомеу в деле о выплате бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. С 2001-го по 2018-й годы клуб перевел на его счета 7,3 миллиона евро.

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В статье: Рональд Куман Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
marca.com

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