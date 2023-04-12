Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман о деле Негрейры: В Нидерландах люди теперь относятся к клубу по-другому. Барселона потеряла свой имидж
Молниеносный эффект от коррупционных историй
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Нидерландов и бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о "деле Негрейры". Он утверждает, что история уже навредила репутации "блауграны".
"Это сильно влияет на имидж клуба. Я заметил, что в Нидерландах люди теперь относятся (к клубу) по-другому.
"Барса" потеряла свой имидж. Это не приносит ей пользу. Я не могу больше ничего комментировать, потому что не знаю, что произошло", – сказал Куман.
Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Жоаун Лапорта 17-го апреля проведет пресс-конференцию, где ответит на вопросы журналистов о деле Негрейры.
Напомним, что прокуратура Барселоны подала иск в суд на бывших президентов "Барселоны" Сандро Роселя и Хосепа Бартомеу в деле о выплате бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. С 2001-го по 2018-й годы клуб перевел на его счета 7,3 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Цыганков не забил из-за жадности. Барселона - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО