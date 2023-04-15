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Азар собирается доработать до конца контракт с Реалом

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Бельгиец не думает о переходе в другой клуб

Азар собирается доработать до конца контракт с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Эден Азар не заинтересован в поиске новой команды. Азар хочет доработать до конца свой контракт со "сливочными", который действует до июня 2024 года.

32-летний Азар выступает за испанскую команду с 2019 года, когда "Реал" заплатил за его переход "Челси" € 115 млн. С тех пор бельгиец получил 18 травм, после 17 из них он пропустил как минимум один матч.

Напомним, 2 апреля вингер "Реала" Эден Азар впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге. Он записал на свой счёт результативную передачу в матче с "Вальядолидом".

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
15.04.2023 в 10:30
Слишком много ошибок в слове "досидеть"
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