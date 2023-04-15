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Азар собирается доработать до конца контракт с Реалом
Бельгиец не думает о переходе в другой клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Эден Азар не заинтересован в поиске новой команды. Азар хочет доработать до конца свой контракт со "сливочными", который действует до июня 2024 года.
32-летний Азар выступает за испанскую команду с 2019 года, когда "Реал" заплатил за его переход "Челси" € 115 млн. С тех пор бельгиец получил 18 травм, после 17 из них он пропустил как минимум один матч.
Напомним, 2 апреля вингер "Реала" Эден Азар впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге. Он записал на свой счёт результативную передачу в матче с "Вальядолидом".
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