Примера. Уильямс нокаутировал Ла Реал, Бетис вспомнил про класс, сенсация в Вильярреале

Парадоксальная команда "Вильярреал". Это ж надо - обыграть "Реал" на "Бернабеу", чтобы через неделю уступить дома "Вальядолиду"!

Центр обороны "Подводников" сегодня напоминал цирк - отсюда и два неэлитных, издевательских гола через зону Аисса Манди.

Могло быть и еще больше, но в первом тайме Ларин головой промахнулся со второго этажа, пробивая без сопротивления; также "Вальядолид" запорол сразу два выхода 3 в 1 в добавленное время - в обоих случаях "Вильярреал" выручил 40-летний Рейна.

А что сами "Подводники"? Они создали, может, и больше остроты, но забить удалось только Этьену Капу - помогла фирменная пушка со средней дистанции.

В остальных эпизодах Моралес не пробивал Масипа, Чуквезе промахивался даже с пяти метров, а в том единственном моменте, когда нигериец не оплошал, ВАР увидел офсайд.

Chukuweze skied this shot to Neptune against Valladolid today, exactly a week after turning into prime Diego Armando Maradona against Real Madrid of course. pic.twitter.com/iTskrXnfb3 — John H O N E S T Y (@ExJohnHonestyy) April 15, 2023

В таблице сенсационная победа подняла "Вальядолид" на 14-е место с 32 очками. У "Вильярреала" - 6-я позиция и 47 баллов.

29-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Вальядолид" - 1:2

Голы: Капу, 74 - Амалла, 2, Эль-Ямик, 34

"Вильярреал": Рейна - Фемения (Альбиоль, 76), Манди, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 59) - Ло Сельсо, Парехо, Терратс (Капу, 59) - Чуквезе, Моралес, Баэна (Жексон, 59)

"Вальядолид": Масип - Хоакин Фернандес, Онгла (Хави Санчес, 70), Эль-Ямик - Луис Перес, Кике Перес, Мончу (Меса, 67), Фреснеда - Амалла (Серхио Леон, 57) - Ларин (Кенеди, 68), Плата (Агуадо, 57)

Предупреждения: Педраса, 30 - Амалла, 41, Мончу, 56, Масип, 69, Меса, 87, Кике Перес, 90+1, Кенеди, 90+2

"Вильярреалу" повезло, что его конкурент в борьбе за зону ЛЧ "Реал Сосьедад" сегодня выступил не лучше.

Более того, поражение "Ла Реала" для него даже болезненнее, ведь речь о главном баскском дерби. Эти поединки ежегодно собирают огромную аудиторию и проходят в бескомпромиссной борьбе.

Так было и сегодня, вот только это был совершенно не день "Сосьедада". Ничего ему не удавалось, мяч словно убегал из-под ног. А в это время братья Уильямс делали результат.

Оба могли забить по голу еще до 30-й минуты, но гостей выручил Ремиро. Впрочем, не всегда ж ему выручать, правильно? В середине тайма Иньяки добился своего, воспользовавшись неразберихой после подачи углового.

2 - Iñaki Williams is the first @Athletic_en ????⚪️ player to score a brace in a @LaLigaEN derby against @RealSociedadEN ????⚪️ since Markel Susaeta in March 2012.



Selected. pic.twitter.com/N28kxSQEZC — OptaJose (@OptaJose) April 15, 2023

"Ла Реал" свой лучший шанс вернуться в матч упустил на 55-й минуте, когда сперва Барренечеа, а затем Кубо расстреливали Симона, но проиграли дуэли вратарю "Атлетика".

Ну, а чуть погодя Иньяки качнул Ле Норманна и в стиле Батистуты пальнул над вратарем с острого угла. Идеальный гол - и уже 4-й для ганца в последних 3 матчах. Аномальная результативность по его меркам.

В таблице "Атлетик" благодаря триумфу поднялся на 7-е место с 43 очками. У "Ла Реала" по-прежнему 4-я строчка и 51 очко.

29-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" - 2:0

Голы: Уильямс, 33, 70

"Атлетик": Симон - Капа (Вивиан, 62), Йерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Весга, Дани Гарсия - Уильямс (Эррера, 89), Сансет (Муньяин, 78), Нико Уильямс (Беренгер, 78) - Гурусета (Рауль Гарсия, 62)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 46), Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Субименди - Мерино, Давид Сильва (Наварро, 82), Браис Мендес (Барренечеа, 46) - Оярсабаль (Шо, 61), Кубо (Серлот, 61)

Предупреждения: Капа, 39, Гурусета, 45+3, Дани Гарсия, 47, Йерай, 80, Вивиан, 83 - Субельдия, 51, Ле Норманн, 65

Единственный из тройки претендентов на 4-е место, кому сегодня удалось победить - это "Бетис". И даже обилие травм и дисквалификаций ему не помешало.

"Эспаньол" после смены тренера не стал лучше. Что с Диего Мартинесом, что с Луисом Гарсией оборона команды напоминает решето - и это сложно компенсировать среднего уровня нападением.

2 - Luis García Fernández has become the first permanent Espanyol coach to lose each of his first two LaLiga matches since Ernesto Valverde in September 2006. Fall. pic.twitter.com/xBc4owTsvJ — OptaJose (@OptaJose) April 15, 2023

"Бетис" забил дважды еще до перерыва. Сперва Луис Энрике прорвался по флангу и результативно прострелил на Айосе Переса, а спустя 7 минут сам Айосе вложил мяч в ногу набежавшему Миранде.

Великолепная бисиклета от мексиканского центрбека Монтеса ненадолго вернула интригу в матч, но характер игры не позволял сомневаться в "Бетисе" - на поле все время пахло его третьим голом, а не вторым мячом от "Попугаев".

В конечном итоге, так и произошло. Вильям Карвалью, игравший сегодня нечто среднее между 8-ой и 10-й, хлестко пальнул со средней - и этим лишил "Эспаньол" шансов на камбэк. Один мяч гости еще могли забить, но два - решительно нет.

Пока все выглядит так, что "Попугаи" идут на вылет - у них лишь 27 очков и 19-е место. Касательно "Бетиса", он с 48 очками идет 5-м, отставая от зоны ЛЧ на 3 балла.

29-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Айосе Перес, 27, Миранда, 34, Карвалью, 69 - Монтес, 48

"Бетис": Руи Силва - Монтойя, Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо (Акуоку, 89) - Луис Энрике, Карвалью (Хоакин, 81), Айосе Перес (Виллиан Жозе, 90) - Борха Иглесиас (Родри, 63)

"Эспаньол": Пачеко - Рубен Санчес (Баре, 79), Монтес, Серхи Гомес, Кабрера - Меламед (Денис Суарес, 59), Винисиус Соуза (Пьер-Габриэль, 79), Дардер (Дани Гомес, 79) - Брейтуэйт, Хоселу, Пуадо (Педроса, 68)

Предупреждения: Луис Фелипе, 15, Монтойя, 17 - Винисиус Соуза, 38, Кабрера, 64