Примера. Ла Реал рвется в ЛЧ, Бетис от нее отдалился, третий кряду успех Атлетика

"Бетис" играл активнее и больше атаковал, но ляпы в обороне не позволили ему взять очки.

То, как провели первый тайм Луис Фелипе и Эдгар Гонсалес - это пособие на тему "Как не надо защищаться". Дважды за 5 минут центрбеки "Бетиса" выпустили из виду почти двухметрового Будимира, позволив ему без помех оформить дубль.

Симуляция от Абде и немного корявый удар Луиса Энрике в корпус Миранды позволили гостям отыграть один мяч на 16-й минуте.

Могли зелено-полосатые делать счет и 2:2, но Борха совсем немного не успел на прострел Карвалью.

Ну, а перед перерывом "Осасуне" повезло вторично - это Монкайола пальнул с дальней дистанции, и мяч с рикошетом юркнул в ворота.

21 - Real Betis have attempted 21 shots against Osasuna, their highest tally in a LaLiga game with defeat since 0-1 v Atletico de Madrid in July 2020 (21). Jam. pic.twitter.com/9QGDV4mQJl — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2023

На второй тайм Памплона вышла уже сугубо отбиваться и, наверное, "Бетис" мог ее за это наказать, но помешала плохая реализация. Каналес и Айосе Перес не забили из удобных позиций, а единственного гола Гвидо Родригеса после навеса было мало даже для ничьей.

Победа подняла "Осасуну" на 8-е место с 41 очком. У "Бетиса" - 48 баллов и пока еще 5-е место.

30-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Бетис" - 3:2

Голы: Будимир, 6, 11, Монкайола, 41 - Миранда, 16, Гвидо Родригес, 70

"Осасуна": Эррера - Пенья (Видаль, 81), Аридане, Давид Гарсия, Крус - Орос (Муньос, 87), Монкайола, Ибаньес - Барха (Бенито, 70), Будимир (Кике, 81), Абде (Ману Санчес, 81)

"Бетис": Руи Силва - Монтойя, Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Миранда (Абнер, 81) - Гвидо Родригес, Гуардадо (Каналес, 46) - Луис Энрике (Родри, 46), Карвалью (Хоакин, 65), Айосе Перес - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 65)

Предупреждения: Аридане, 43, Кике, 90+3

Третья победа подряд для басков, чья беспроигрышная серия достигла уже пяти поединков.

"Атлетику" повезло быстро забить - Фернандо Мартинес пропустил под рукой простенький удар от Нико.

Это заметно раскрыло игру. "Альмерия" пошла вперед и несколько раз пробила в створ, но без настоящей остроты. Ответный выпад "Атлетика" с ударом Сансета с линии вратарской выглядел в разы опаснее.

На старте второго тайма баски обязаны были забивать еще 2-3 раза. Иньиго Мартинес после углового пробивал без помех - штанга. Саррага вывалился на ворота в контратаке - не удался удар. Не лучше в похожей ситуации сориентировался и Эррера.

2 - Nico Williams has scored in each of his last two away games in @LaLigaEN, as many goals as in his first 31 away games in the competition.



Streak. pic.twitter.com/qJEnLwNYkj — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2023

Все могло быть совсем печально для басков, если бы не результативное смещение с фланга в центр от ветерана Оскара де Маркоса. Именно оно спасло "Атлетик" от нервной концовки.

Эффектный гол Сентельеса в добавленное время уже ничего не решал. "Львы" удержали победу и с 46 очками укрепились на 7-м месте. У "Альмерии" все драматичнее - 17-е место, 30 очков и 2 балла преимущества над зоной вылета.

30-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Сентельес, 90+1 - Нико Уильямс, 9, де Маркос, 56

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Чуми, Родриго Эли, Бабич (Посо, 74), Сентельес - Робертоне, Саму Кошта - Пучмаль (Эмбарба, 57), Мелеро (Портильо, 64), Баптистао (Лазаро, 64) - Суарес (Диего Соуза, 74)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Эррера (Саррага, 62), Весга - Уильямс (Беренгер, 46), Сансет (Рауль Гарсия, 81), Нико Уильямс (Венседор, 81) - Гурусета (Вивиан, 88)

Предупреждения: Родриго Эли, 68, Посо, 90+3 - Сансет, 21, Саррага, 65, Беренгер, 90, Весга, 90+3

Очень важная победа для "Ла Реала" в контексте борьбы за ТОП-4.

"Райо" пребывает в плохой форме, но дожать его стоило немалых усилий. До перерыва у "Сосьедада" вспоминается только отмененный гол Оярсабаля - ВАР усмотрел перед ним фол от Давида Сильвы.

Веселее пошло после перерыва - и то началось все с грубой ошибки защитника "Сосьедада" Пачеко, который организовал Паласону рандеву с Ремиро. Естественно, Иси этим воспользовался.

И вот только получив звонкую оплеуху "Ла Реал" заиграл в полную мощь. Да, не изысканно. Да, без витиеватых комбинаций. Но кто сказал, что грубая физическая сила в футболе - это плохо?

10 - Alexander Sørloth has scored 10 goals for Real Sociedad in LaLiga 2022/23, becoming only the second Norwegian player to score double figures for goals in a single season in the competition after John Carew with Valencia in 2000/01 (11 goals). Giant. pic.twitter.com/v3jPkLqYa5 — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2023

В общем, результат сделали два навеса. Первый замкнул почти двухметровый Александер Серлот, второй - тоже не мелкий Карлос Фернандес. "Аноэта" после камбэка чуть не сошла с ума, мы не преувеличиваем!

В таблице победа укрепила "Сосьедад" на 4-й позиции с 54 очками. У "Райо" - 40 баллов и 9-е место.

30-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Серлот, 59, Лежен, 81 (автогол) - Паласон, 57

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Пачеко, Муньос - Субименди - Давид Сильва (Браис Мендес, 85), Мерино (Ильярраменди, 62), Барренечеа (Кубо, 62) - Оярсабаль (Шо, 62), Серлот (Карлос Фернандес, 81)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью (Унаи Лопес, 83), Лежен, Мумин, Фран Гарсия - Комесанья (Сисс, 79), Валентин - Паласон, Трехо (Сальви, 67), Мартин (Шаваррия, 46) - де Томас (Камельо, 79)

Предупреждения: Муньос, 90+1 - Валентин, 69, Комесанья, 72