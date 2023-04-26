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Райо Вальекано - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Каталонцы могут сделать еще один шаг на пути к чемпионству
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Во вторник "Реал" снова потерял очки и подарил "Барселоне" возможность еще больше увеличить отрыв. До завершения испанского чемпионата остается семь туров, если не учитывать текущий, и уже немногие верят, что каталонцы будут иметь проблемы с завоеванием титула. Однако его еще нужно подтвердить официально, а для этого необходимо продолжать побеждать и добывать очки. К тому же у "Барсы" из трех последних игр Ла Лиги только один выигрышный.
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Чемпионат Испании 31-й тур
26 апреля. Начало в 23:00
"Райо Вальекано" - "Барселона"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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