Райо Вальекано - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Во вторник "Реал" снова потерял очки и подарил "Барселоне" возможность еще больше увеличить отрыв. До завершения испанского чемпионата остается семь туров, если не учитывать текущий, и уже немногие верят, что каталонцы будут иметь проблемы с завоеванием титула. Однако его еще нужно подтвердить официально, а для этого необходимо продолжать побеждать и добывать очки. К тому же у "Барсы" из трех последних игр Ла Лиги только один выигрышный.

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Чемпионат Испании 31-й тур

26 апреля. Начало в 23:00

"Райо Вальекано" - "Барселона"

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