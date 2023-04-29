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Примера. Барселона - Бетис 4:0. Классу ливень не помеха

Испания
(2 голосов)

Легкие три очка каталонцев

Примера. Барселона - Бетис 4:0. Классу ливень не помеха

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сделала еще один шаг к чемпионству, победив абсолютно катастрофичный "Бетис".

На "Камп Ноу" сегодня был непривычный ливень, но хозяевам он не помешал. "Барса" наслаждалась возвращением в состав всех травмированных; игра ей давалась.

Первого гола пришлось ждать всего 14 минут, и он получился английским, как и полагается в дождь - Рафинья набросил мяч точно на голову Кристенсену.

"Бетис" в ответ провел две атаки левым краем - и больше сегодня не создал ничего, ведь вскоре всех подставил Эдгар Гонсалес. Это какая-то трагикомедия: защитник вышел на замену уже на 12-й минуте из-за травмы Луиса Фелипе, а на 33-й, имея в пассиве карточку, взял и наступил на ногу Педри.

"Барса" и до этого поддавливала, а в большинстве ей и подавно понеслась добивать - сперва Левандовский замкнул прострел Кунде, а затем Рафинья использовал гениальный заброс Бускетса.

Естественно, что по такой игре "Барса" могла забивать еще больше после перерыва. Моментов хватало - и Левандовский в штангу бил, и Рафинья запорол пару шансов, и Араухо не подстроился под легкий мяч. В итоге забили лишь с автогола, но это глубоко вторично. Победа есть победа.

А вот что вспомнить важно - это дебют за "Блауграну" 15-летнего Ламина Ямаля. Говорят, у этого парня великое будущее и, может, мы еще будем не раз вспомнить этот вечер. А может и нет.

Наверняка ясно только, что в таблице "Бетис" идет 6-м с 49 очками - это зона ЛЕ. У "Барселоны" - 79 баллов и даже ваша мама знает, что именно команда Хави в этом году станет чемпионом Испании.

32-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бетис" - 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовский, 36, Рафинья, 39, Гвидо Родригес, 82 (автогол)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен (Маркос Алонсо, 59), Бальде - Педри (Кессье, 73), Бускетс, де Йонг (Фати, 59) - Рафинья (Дембеле, 73), Левандовский, Гави (Ямаль, 83)

"Бетис": Руи Силва - Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64) - Гвидо Родригес, Карвалью - Луис Энрике (Акуоку, 46), Каналес (Хуанми, 75), Айосе Перес (Абнер, 64) - Виллиан Жозе

Предупреждение: Эдгар Гонсалес, 24

Удаление: Эдгар Гонсалес, 33

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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Комментарии (5)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.04.2023 в 00:38
За почти чемпионов
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+1
-1
Доктор Хаймарс
30.04.2023 в 00:22
24-й сухарь Тер Штегена! Рекорд побит! Браво Марк!
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
30.04.2023 в 00:13
Ну так після денного матчу Барселоні конче необхідно було перемагати Що вони і легко зробили завдячуючи зайвій агресії Гонсалеса Ну не тягне Бетіс весь сезон, а Барса перед своїми вболівальниками повинна була реабілітуватися! Знов "підвів" Левандовський Тут зовсім недалеко, хтось хет-трік забив зокрема вже шостий з пенальті. Малувато Роберт буде. МАЛУВАТО!!! Група нападників і далі випереджає тебе. РЛ - 19, РДФТ - 20...
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hrdhrd (Украина)
30.04.2023 в 01:06
С пенальти-то шестой, но и на 6 матчей меньше сыграл
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.04.2023 в 00:04
Легка прогулянка сьогодні у Барселони. Вилучення вплинуло на гру. Каталонці здобувши результат ще в першому таймі мали змогу дати кільки хвилин Дембеле після травми. Схоже не втратив Усман форму. Педрі ніби відновився остаточно.Ну і найцікавішим моментом поєдинку став дебют Ямаля.Перспективним гравцем виглядає. Шкода, що не забив...
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