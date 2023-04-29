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Примера. Барселона - Бетис 4:0. Классу ливень не помеха
Легкие три очка каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
"Барселона" сделала еще один шаг к чемпионству, победив абсолютно катастрофичный "Бетис".
На "Камп Ноу" сегодня был непривычный ливень, но хозяевам он не помешал. "Барса" наслаждалась возвращением в состав всех травмированных; игра ей давалась.
Первого гола пришлось ждать всего 14 минут, и он получился английским, как и полагается в дождь - Рафинья набросил мяч точно на голову Кристенсену.
"Бетис" в ответ провел две атаки левым краем - и больше сегодня не создал ничего, ведь вскоре всех подставил Эдгар Гонсалес. Это какая-то трагикомедия: защитник вышел на замену уже на 12-й минуте из-за травмы Луиса Фелипе, а на 33-й, имея в пассиве карточку, взял и наступил на ногу Педри.
10 - Raphinha is the fifht LaLiga player to reach double figures for both goals (10) and assists (11) this season in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) April 29, 2023
???????? Vinícius Jr (22, 18)
???????? Rodrygo (14, 10)
???????? Samuel Chukwueze (13, 11)
???????? Antoine Griezmann (12, 12)
???????? RAPHINHA (10, 11)
Samba. pic.twitter.com/z5DQ0RuD0V
"Барса" и до этого поддавливала, а в большинстве ей и подавно понеслась добивать - сперва Левандовский замкнул прострел Кунде, а затем Рафинья использовал гениальный заброс Бускетса.
Естественно, что по такой игре "Барса" могла забивать еще больше после перерыва. Моментов хватало - и Левандовский в штангу бил, и Рафинья запорол пару шансов, и Араухо не подстроился под легкий мяч. В итоге забили лишь с автогола, но это глубоко вторично. Победа есть победа.
А вот что вспомнить важно - это дебют за "Блауграну" 15-летнего Ламина Ямаля. Говорят, у этого парня великое будущее и, может, мы еще будем не раз вспомнить этот вечер. А может и нет.
1 - Lamine Yamal has become the youngest player to make his debut for Barcelona in the history of LaLiga and the fifth overall:— OptaJose (@OptaJose) April 29, 2023
Luka Romero (15 years, 219 days).
Samson (15y, 255d)
Pedro Irastorza (15y, 288d)
Óscar Ramón (15y, 289d)
LAMINE YAMAL (15y, 290d)
Youth. pic.twitter.com/zWaN25yeOU
Наверняка ясно только, что в таблице "Бетис" идет 6-м с 49 очками - это зона ЛЕ. У "Барселоны" - 79 баллов и даже ваша мама знает, что именно команда Хави в этом году станет чемпионом Испании.
32-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Бетис" - 4:0
Голы: Кристенсен, 14, Левандовский, 36, Рафинья, 39, Гвидо Родригес, 82 (автогол)
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен (Маркос Алонсо, 59), Бальде - Педри (Кессье, 73), Бускетс, де Йонг (Фати, 59) - Рафинья (Дембеле, 73), Левандовский, Гави (Ямаль, 83)
"Бетис": Руи Силва - Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64) - Гвидо Родригес, Карвалью - Луис Энрике (Акуоку, 46), Каналес (Хуанми, 75), Айосе Перес (Абнер, 64) - Виллиан Жозе
Предупреждение: Эдгар Гонсалес, 24
Удаление: Эдгар Гонсалес, 33
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