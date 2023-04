Примера. Барселона - Бетис 4:0. Классу ливень не помеха

"Барселона" сделала еще один шаг к чемпионству, победив абсолютно катастрофичный "Бетис".

На "Камп Ноу" сегодня был непривычный ливень, но хозяевам он не помешал. "Барса" наслаждалась возвращением в состав всех травмированных; игра ей давалась.

Первого гола пришлось ждать всего 14 минут, и он получился английским, как и полагается в дождь - Рафинья набросил мяч точно на голову Кристенсену.

"Бетис" в ответ провел две атаки левым краем - и больше сегодня не создал ничего, ведь вскоре всех подставил Эдгар Гонсалес. Это какая-то трагикомедия: защитник вышел на замену уже на 12-й минуте из-за травмы Луиса Фелипе, а на 33-й, имея в пассиве карточку, взял и наступил на ногу Педри.

"Барса" и до этого поддавливала, а в большинстве ей и подавно понеслась добивать - сперва Левандовский замкнул прострел Кунде, а затем Рафинья использовал гениальный заброс Бускетса.

Естественно, что по такой игре "Барса" могла забивать еще больше после перерыва. Моментов хватало - и Левандовский в штангу бил, и Рафинья запорол пару шансов, и Араухо не подстроился под легкий мяч. В итоге забили лишь с автогола, но это глубоко вторично. Победа есть победа.

А вот что вспомнить важно - это дебют за "Блауграну" 15-летнего Ламина Ямаля. Говорят, у этого парня великое будущее и, может, мы еще будем не раз вспомнить этот вечер. А может и нет.

