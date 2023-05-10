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Официально. Бускетс покинет Барселону по окончании сезона
Хавбек принял окончательное решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс покинет команду по окончанию этого сезона. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Бускетс находился в системе "сине-гранатовых" с 2005 года. За это время он 8 раз становился чемпионом Испании, по 7 раз - обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, полузащитник трижды выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
В общей сложности он провел в футболке "блаугранас" 719 матчей, забил 18 голов и выполнил 45 результативных передач.
Напомним, что Серхио связывали с "Интером" из Майами и клубами из Саудовской Аравии.
???? A Barça legend says goodbye. #5ergioUnic pic.twitter.com/SWlDN2GtA2— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023
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