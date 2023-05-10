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Официально. Бускетс покинет Барселону по окончании сезона

Испания
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(1 голосов)

Хавбек принял окончательное решение

Официально. Бускетс покинет Барселону по окончании сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс покинет команду по окончанию этого сезона. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Бускетс находился в системе "сине-гранатовых" с 2005 года. За это время он 8 раз становился чемпионом Испании, по 7 раз - обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, полузащитник трижды выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В общей сложности он провел в футболке "блаугранас" 719 матчей, забил 18 голов и выполнил 45 результативных передач.

Напомним, что Серхио связывали с "Интером" из Майами и клубами из Саудовской Аравии.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 14:35
Ну наконец-то!!! Скинули этот чемодан. Теперь Кессье продавать нельзя.
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Spokoyno (Київ)
10.05.2023 в 12:53
Час бере своє... Так наразі ніхто з "молоді" не дотягує до рівні Бускетса, але він вже повністю сезон не витримує, але "перед пенсією" на зниження окладу не піде... Тому залишається МЛС чи інші добре оплачувані чемпіонати.
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+1
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lucky_guy
10.05.2023 в 13:57
Фани Барселони так довго чекали поки хтось замінить інертного Бускетса (і я чекав). Але в цьому році я зробив висновок, що Барса без нього буде іншою командою. Хоч він і повільний, але його координація, холоднокровність та пас робили особливий внесок у гру Барси. Імхо наразі повністю замінити Бускетса може тільки Родрі(і то не факт), але нині то непідйомні гроші. Висновок: Барса зміниться без Серхіо і не факт, що в кращий бік. Одразу скажу, що Де Йонг - невдалий варіант опорника для нинішнього плейсталу.
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Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 14:38
Та всё будет нормально. Это уже клише "без Буси Барса будет не та"
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