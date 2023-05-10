Официально. Бускетс покинет Барселону по окончании сезона

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс покинет команду по окончанию этого сезона. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Бускетс находился в системе "сине-гранатовых" с 2005 года. За это время он 8 раз становился чемпионом Испании, по 7 раз - обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, полузащитник трижды выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В общей сложности он провел в футболке "блаугранас" 719 матчей, забил 18 голов и выполнил 45 результативных передач.

Напомним, что Серхио связывали с "Интером" из Майами и клубами из Саудовской Аравии.