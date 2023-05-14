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Барса впервые со времен Месси завоевала чемпионство в Испании
27-й титул в истории каталонцев
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В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" в каталонском дерби разгромила "Эспаньол".
Таким образом, команда под руководством Хави досрочно оформила чемпионство. За четыре тура до конца первенства "Блауграна" опережает второй в таблице мадридский "Реал" на 14 очков.
Последний раз "сине-гранатовые" побеждали в Ла Лиге в сезоне 2018/19 - тогда еще лидером команды был легендарный Лео Месси. После этого золотые медали у Испании дважды забирал "Реал" (2019/20 и 2021/22) и однажды выиграл мадридский "Атлетико" - в кампании 2021/21.
Этот чемпионский титул стал 27-м для "Барсы" в ее клубной истории. Рекордсменом по этому показателю является вечный соперник каталонцев – "Реал". У "сливочных" 35 титулов.
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