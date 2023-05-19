  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В Барселоне спешат завершить продление Хави. Все стороны за
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Барселоне спешат завершить продление Хави. Все стороны за

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Готовят контракт до 2026-го

В Барселоне спешат завершить продление Хави. Все стороны за

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" помимо усиления на трансферном рынке собирается продлить главного тренера Хави, который, кажется вывел команду из затяжного кризиса. Все стороны нацелены на скореейшее закрытие сделки.

Текущая сделка с "Барсой" истекает летом 2024-го и в клубе намерены продолжить сотрудничество.

Сообщается, что все уверены, что в скором времени достигнут соглашения. Новый контракт должен быть рассчитан до лета 2026-го и при этом не ожидается, что тренера попросят пойти на снижение зарплаты.

Отмечается, что хоть снижение трат на зарплаты футболист и ключевая цель перед кампанией следующего сезона, клуб не собирается экономить на главном тренере. У специалиста хорошие отношения с Жоаном Лапортой.

Напомним, что Хави принес "Барселоне" первое за 4 года чемпионство.

По теме
yellow-arrow
Реал хочет подписать 33-летнего сменщика для Бензема. У нападающего 15 голов в Ла Лиге
yellow-arrow
AS: Лунин летом намерен покинуть Реал
yellow-arrow
Еще не тренер, уже не переводчик: правда и миф о Жозе Моуриньо в Барселоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде