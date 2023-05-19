В Барселоне спешат завершить продление Хави. Все стороны за

"Барселона" помимо усиления на трансферном рынке собирается продлить главного тренера Хави, который, кажется вывел команду из затяжного кризиса. Все стороны нацелены на скореейшее закрытие сделки.

Текущая сделка с "Барсой" истекает летом 2024-го и в клубе намерены продолжить сотрудничество.

Сообщается, что все уверены, что в скором времени достигнут соглашения. Новый контракт должен быть рассчитан до лета 2026-го и при этом не ожидается, что тренера попросят пойти на снижение зарплаты.

Отмечается, что хоть снижение трат на зарплаты футболист и ключевая цель перед кампанией следующего сезона, клуб не собирается экономить на главном тренере. У специалиста хорошие отношения с Жоаном Лапортой.

Напомним, что Хави принес "Барселоне" первое за 4 года чемпионство.