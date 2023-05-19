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В Барселоне спешат завершить продление Хави. Все стороны за
Готовят контракт до 2026-го
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" помимо усиления на трансферном рынке собирается продлить главного тренера Хави, который, кажется вывел команду из затяжного кризиса. Все стороны нацелены на скореейшее закрытие сделки.
Текущая сделка с "Барсой" истекает летом 2024-го и в клубе намерены продолжить сотрудничество.
Сообщается, что все уверены, что в скором времени достигнут соглашения. Новый контракт должен быть рассчитан до лета 2026-го и при этом не ожидается, что тренера попросят пойти на снижение зарплаты.
Отмечается, что хоть снижение трат на зарплаты футболист и ключевая цель перед кампанией следующего сезона, клуб не собирается экономить на главном тренере. У специалиста хорошие отношения с Жоаном Лапортой.
Напомним, что Хави принес "Барселоне" первое за 4 года чемпионство.
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