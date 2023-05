Рафинья из Барселоны поддержал Винисиуса, сняв футболку после замены – Фото

Хави поменял Рафинью на 62-ой минуте матча "Вальядолид" – "Барселона" (1:3). Бразилец снял футболку и на его майке было послание в поддержку Винисиуса в расистском скандале.

Напомним, ччто игрок "Валенсии" в матче с "Реалом" в добавленное время второго тайма схватил Винисиуса сзади за шею. Бразилец ударил игрока по лицу и получил за это красную. Никому из игроков "Валенсии" не была показана даже желтая.

Вместо Рафиньи на поле появился Ферран Торрес.

Raphinha revealed a message of support on his shirt for Vinicius Jr. after being taken off ❤️ pic.twitter.com/MHm2rOV4c1