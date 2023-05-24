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Рафинья из Барселоны поддержал Винисиуса, сняв футболку после замены – Фото
Поддержал партнера по сборной Бразилии
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Хави поменял Рафинью на 62-ой минуте матча "Вальядолид" – "Барселона" (1:3). Бразилец снял футболку и на его майке было послание в поддержку Винисиуса в расистском скандале.
Напомним, ччто игрок "Валенсии" в матче с "Реалом" в добавленное время второго тайма схватил Винисиуса сзади за шею. Бразилец ударил игрока по лицу и получил за это красную. Никому из игроков "Валенсии" не была показана даже желтая.
Вместо Рафиньи на поле появился Ферран Торрес.
Raphinha revealed a message of support on his shirt for Vinicius Jr. after being taken off ❤️ pic.twitter.com/MHm2rOV4c1— ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2023
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