  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рафинья из Барселоны поддержал Винисиуса, сняв футболку после замены – Фото
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафинья из Барселоны поддержал Винисиуса, сняв футболку после замены – Фото

Испания
(1 голосов)

Поддержал партнера по сборной Бразилии

Рафинья из Барселоны поддержал Винисиуса, сняв футболку после замены – Фото

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Хави поменял Рафинью на 62-ой минуте матча "Вальядолид" – "Барселона" (1:3). Бразилец снял футболку и на его майке было послание в поддержку Винисиуса в расистском скандале.

Напомним, ччто игрок "Валенсии" в матче с "Реалом" в добавленное время второго тайма схватил Винисиуса сзади за шею. Бразилец ударил игрока по лицу и получил за это красную. Никому из игроков "Валенсии" не была показана даже желтая.

Вместо Рафиньи на поле появился Ферран Торрес.

По теме
yellow-arrow
Чемпион снова провалился. Вальядолид - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Реал Мадрид - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2023
yellow-arrow
Примера. Вальядолид - Барселона 3:1. Чемпион, соберись!
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафинья Барселона Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде