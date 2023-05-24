Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стоппер-француз из Реала Сосьедад получил испанское гражданство и будет играть за сборную
Пошел по стопам Лапорта
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
Центральный защитник "Реала Сосьедад" Рубен Ле Норманн стал гражданином Испании, сообщает L’Equipe.
26-летний стоппер выступает в Сан-Себастьяне с 2016 года - начинал с резервной команды, но постепенно стал важным игроком основы. В текущем сезоне на счету Рубена 39 матчей во всех турнирах.
Во Франции Ле Норманн на профессиональном уровне провел только один поединок за "Брест"; за юношеские или молодежную сборные не выступал.
L’Equipe пишет, что уже в июне защитник будет вызван Луисом де ла Фуэнте в национальную сборную Испании на матч отбора к Евро-2024 с Италией. Таким образом, в составе "Фурии Рохи" будет сразу два натурализованных француза - первым стал Эмерик Лапорт.
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 мая 2023
- Цыганков на дриблинге заработал пенальти в матче с Сельтой
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО