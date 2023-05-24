Стоппер-француз из Реала Сосьедад получил испанское гражданство и будет играть за сборную

Центральный защитник "Реала Сосьедад" Рубен Ле Норманн стал гражданином Испании, сообщает L’Equipe.

26-летний стоппер выступает в Сан-Себастьяне с 2016 года - начинал с резервной команды, но постепенно стал важным игроком основы. В текущем сезоне на счету Рубена 39 матчей во всех турнирах.

Во Франции Ле Норманн на профессиональном уровне провел только один поединок за "Брест"; за юношеские или молодежную сборные не выступал.

L’Equipe пишет, что уже в июне защитник будет вызван Луисом де ла Фуэнте в национальную сборную Испании на матч отбора к Евро-2024 с Италией. Таким образом, в составе "Фурии Рохи" будет сразу два натурализованных француза - первым стал Эмерик Лапорт.