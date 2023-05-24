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Стоппер-француз из Реала Сосьедад получил испанское гражданство и будет играть за сборную

Испания
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Пошел по стопам Лапорта

Стоппер-француз из Реала Сосьедад получил испанское гражданство и будет играть за сборную

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

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Центральный защитник "Реала Сосьедад" Рубен Ле Норманн стал гражданином Испании, сообщает L’Equipe.

26-летний стоппер выступает в Сан-Себастьяне с 2016 года - начинал с резервной команды, но постепенно стал важным игроком основы. В текущем сезоне на счету Рубена 39 матчей во всех турнирах.

Во Франции Ле Норманн на профессиональном уровне провел только один поединок за "Брест"; за юношеские или молодежную сборные не выступал.

L’Equipe пишет, что уже в июне защитник будет вызван Луисом де ла Фуэнте в национальную сборную Испании на матч отбора к Евро-2024 с Италией. Таким образом, в составе "Фурии Рохи" будет сразу два натурализованных француза - первым стал Эмерик Лапорт.

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В статье: Испания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Источник:
L'Equipe

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