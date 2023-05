Примера. Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1. И Винисиуса поддержали, и на второе место вышли

"Реал" прервал серию неудач в дерби, которому вплоть до последних минут не хватало огня.

На старте ярких моментов было мало. Первый - это поддержка Винисиусу от команды и трибун. Бразильца посадили в ВИП-ложе рядом с Пересом; игроки вышли на поле с его 20-м номером; "Сантьяго Бернабеу" украсил огромный баннер - это было очень своевременно, ведь в СМИ уже пошли слухи, что Вини может покинуть Ла Лигу из-за расизма.

Второй момент - это гол Бензема. Вальверде и Карим исполнили все идеально, вопросов нет, но голу предшествовал спорный мяч, и игроки "Райо" остановились.

'We are all Vinicius, enough is enough' ???? pic.twitter.com/9rWubWTHHQ

Видимо, они думали, что арбитр отдаст мяч им, но тот решил иначе, и повторы подтвердили его правоту. Получается, защита "Молний" обманула сама себя.

Помимо гола от Карима в первом тайме у "Реала" был один-единственный шанс Родриго, когда бразилец с линии вратарской пробил по кочке; "Райо" же не создал вообще ничего, кроме сверхдальних ударов.

До поры не радовал яркими шансами и второй тайм, и лишь в концовке словно из ниоткуда пошли голы. Начал это Рауль де Томас, плотно приложившись со средней. Ну, а Родриго ответил - ему удался проход и бильярдный удар из-за пределов штрафной. Можно сказать, не бил, а отдас пас сетке.

7 - Rodrygo Goes has scored seven goals in 32 appearances in LaLiga 2022/23, as many as in his first three seasons combined with @realmadriden in the competition (seven goals in 74 games). Crucial. pic.twitter.com/fCxF32ZOOk