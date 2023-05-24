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Примера. Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1. И Винисиуса поддержали, и на второе место вышли

Испания
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Неяркий матч с яркой концовкой

Примера. Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1. И Винисиуса поддержали, и на второе место вышли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" прервал серию неудач в дерби, которому вплоть до последних минут не хватало огня.

На старте ярких моментов было мало. Первый - это поддержка Винисиусу от команды и трибун. Бразильца посадили в ВИП-ложе рядом с Пересом; игроки вышли на поле с его 20-м номером; "Сантьяго Бернабеу" украсил огромный баннер - это было очень своевременно, ведь в СМИ уже пошли слухи, что Вини может покинуть Ла Лигу из-за расизма.

Второй момент - это гол Бензема. Вальверде и Карим исполнили все идеально, вопросов нет, но голу предшествовал спорный мяч, и игроки "Райо" остановились.

Видимо, они думали, что арбитр отдаст мяч им, но тот решил иначе, и повторы подтвердили его правоту. Получается, защита "Молний" обманула сама себя.

Помимо гола от Карима в первом тайме у "Реала" был один-единственный шанс Родриго, когда бразилец с линии вратарской пробил по кочке; "Райо" же не создал вообще ничего, кроме сверхдальних ударов.

До поры не радовал яркими шансами и второй тайм, и лишь в концовке словно из ниоткуда пошли голы. Начал это Рауль де Томас, плотно приложившись со средней. Ну, а Родриго ответил - ему удался проход и бильярдный удар из-за пределов штрафной. Можно сказать, не бил, а отдас пас сетке.

Так не самый красивый матч получил очень эффектную концовку, после которой "Реал" набрал 74 очка и вышел на 2-е место. У "Райо" - 46 баллов и 11-я позиция.

36-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано" - 2:1

Гол: Бензема, 31, Родриго, 89 - де Томас, 84

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер (Чуамени, 83), Начо, Алаба - Модрич (Асенсио, 71), Камавинга, Кроос - Вальверде (Себальос, 63), Бензема, Родриго

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Трехо, 63), Валентин - Паласон (Шаваррия, 63), Унаи Лопес (Фалькао, 83), Альваро Гарсия (Сальви, 83) - Камельо (де Томас, 69)

Предупреждения: Карвахаль, 60 - Альваро Гарсия, 33, Унаи Лопес, 52, Комесанья, 54

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В статье: Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
24.05.2023 в 22:50
Ну, а теперь друзья, после того, как первый минус мне уже был мерзавцем Витьком поставлен, все дружно начинаем болеть за очень милую и искромётную команду Атлетико Мадрид.
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Барселиниуc (землянин)
24.05.2023 в 22:37
"Видимо, они думали, что арбитр отдаст мяч им, но тот решил иначе, и повторы подтвердили его правоту. Получается, защита "Молний" обманула сама себя." Вот тут них..я не понял. То есть мяч был спорный, но судья на свой розсуд решил отдать сферу среалишке, и пока ох.уевшие от такого судейского беспредела пчёлы стояли и в недоумении чухалы свои рэпы, белые крысы взяли и закатили мяч в ворота? Ну что же, это типично по-королевски, ничего не скажешь.
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0
-2

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