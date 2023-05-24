Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1. И Винисиуса поддержали, и на второе место вышли
Неяркий матч с яркой концовкой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Реал" прервал серию неудач в дерби, которому вплоть до последних минут не хватало огня.
На старте ярких моментов было мало. Первый - это поддержка Винисиусу от команды и трибун. Бразильца посадили в ВИП-ложе рядом с Пересом; игроки вышли на поле с его 20-м номером; "Сантьяго Бернабеу" украсил огромный баннер - это было очень своевременно, ведь в СМИ уже пошли слухи, что Вини может покинуть Ла Лигу из-за расизма.
Второй момент - это гол Бензема. Вальверде и Карим исполнили все идеально, вопросов нет, но голу предшествовал спорный мяч, и игроки "Райо" остановились.
'We are all Vinicius, enough is enough' ???? pic.twitter.com/9rWubWTHHQ— GOAL (@goal) May 24, 2023
Видимо, они думали, что арбитр отдаст мяч им, но тот решил иначе, и повторы подтвердили его правоту. Получается, защита "Молний" обманула сама себя.
Помимо гола от Карима в первом тайме у "Реала" был один-единственный шанс Родриго, когда бразилец с линии вратарской пробил по кочке; "Райо" же не создал вообще ничего, кроме сверхдальних ударов.
До поры не радовал яркими шансами и второй тайм, и лишь в концовке словно из ниоткуда пошли голы. Начал это Рауль де Томас, плотно приложившись со средней. Ну, а Родриго ответил - ему удался проход и бильярдный удар из-за пределов штрафной. Можно сказать, не бил, а отдас пас сетке.
7 - Rodrygo Goes has scored seven goals in 32 appearances in LaLiga 2022/23, as many as in his first three seasons combined with @realmadriden in the competition (seven goals in 74 games). Crucial. pic.twitter.com/fCxF32ZOOk— OptaJose (@OptaJose) May 24, 2023
Так не самый красивый матч получил очень эффектную концовку, после которой "Реал" набрал 74 очка и вышел на 2-е место. У "Райо" - 46 баллов и 11-я позиция.
36-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано" - 2:1
Гол: Бензема, 31, Родриго, 89 - де Томас, 84
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер (Чуамени, 83), Начо, Алаба - Модрич (Асенсио, 71), Камавинга, Кроос - Вальверде (Себальос, 63), Бензема, Родриго
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Трехо, 63), Валентин - Паласон (Шаваррия, 63), Унаи Лопес (Фалькао, 83), Альваро Гарсия (Сальви, 83) - Камельо (де Томас, 69)
Предупреждения: Карвахаль, 60 - Альваро Гарсия, 33, Унаи Лопес, 52, Комесанья, 54
Популярное сейчас
- Заря - Шахтер 0:3. День, когда интрига практически умерла
- Киевский клуб исключили из состава участников ПФЛ
- УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО