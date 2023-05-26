Известно почему Винисиус не сыграет с Севильей: у него травма колена

Винисиус пропустит матч 37-го тура Ла Лиги с "Севильей" из-за повреждения колена. Это второй матч подряд, в котором не сыграет бразилец.

Ранее он не участвовал в игре против "Райо Вальекано", несмотря на отмененную красную карточку (получил в матче с "Валенсией").

Врачи надеятся, что Винни сыграет хотя бы в последнем поединке сезона против "Атлетика" 4-го июня.

В этом сезоне Винисиус провел за "Реал" 54 матча, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.