  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Известно почему Винисиус не сыграет с Севильей: у него травма колена
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно почему Винисиус не сыграет с Севильей: у него травма колена

Испания
(1 голосов)

Ранее он не попал в заявку "Реала" на игру

Известно почему Винисиус не сыграет с Севильей: у него травма колена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус пропустит матч 37-го тура Ла Лиги с "Севильей" из-за повреждения колена. Это второй матч подряд, в котором не сыграет бразилец.

Ранее он не участвовал в игре против "Райо Вальекано", несмотря на отмененную красную карточку (получил в матче с "Валенсией").

Врачи надеятся, что Винни сыграет хотя бы в последнем поединке сезона против "Атлетика" 4-го июня.

В этом сезоне Винисиус провел за "Реал" 54 матча, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Жирона вместе с Цыганковым представила новую форму на следующий сезон. ФОТО, ВИДЕО
yellow-arrow
СМИ: Анчелотти просит купить нового сменщика для Куртуа. Клуб хочет оставить Лунина
yellow-arrow
Нападающий Реала принял решение покинуть клуб – СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Севилья Винисиус Джуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
diariodesevilla.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.05.2023 в 19:47
Зажигалкой или бананом наверное в колено попали... Играть на выезде нельзя, может быть рецидив...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде