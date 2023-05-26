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Известно почему Винисиус не сыграет с Севильей: у него травма колена
Ранее он не попал в заявку "Реала" на игру
Getty Images / Global Images Ukraine
Винисиус пропустит матч 37-го тура Ла Лиги с "Севильей" из-за повреждения колена. Это второй матч подряд, в котором не сыграет бразилец.
Ранее он не участвовал в игре против "Райо Вальекано", несмотря на отмененную красную карточку (получил в матче с "Валенсией").
Врачи надеятся, что Винни сыграет хотя бы в последнем поединке сезона против "Атлетика" 4-го июня.
В этом сезоне Винисиус провел за "Реал" 54 матча, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.
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