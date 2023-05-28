Примера. Эспаньол вылетает, Эльче шокирует басков, борьба аутсайдеров накаляется до предела

37-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Эльче" - 0:1

Гол: Бойе, 90+1

Этот матч прошел под ливнем, но для команд это не стало помехой; они и без того предпочитают играть навесами.

В первом тайме "Осасуна" выиграла старт, и Авила забил после стандарта. "Хетафе" же вкатился игру позже, и это закончилось отменным ударом головой под штангу от высоченного Латасы.

Поскольку на кону у одних стояло место в еврокубках, а у других - прописка в элите, зарубились команды крепко. Никто не хотел уступать, все создавали моменты - конечно, после навесов. Наверное, здесь справедливее была бы ничья, но Серхио Эррера сам виноват - выпустил мяч из рук и позволил Хайме Мате добить его в ворота. "Хетафе" при Бордаласе преобразился и борется до конца.

37-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Латаса, 39, Мата, 90 - Авила, 2

Абсолютно неожиданно "Сельте" придется в последнем туре бороться за выживание при том, что еще месяц назад у команды было 40 очков!

Так бывает, когда перестаешь играть, а конкуренты наоборот прибавляют. Взять вот "Кадис" - вроде, неочевидные кадры для элиты, но как играют! Как отдаются! Сегодня "Субмарина" буквально выгрызла эту победу.

На 37-й минуте арбитр по неизвестной причине отменил пенальти на Бонгонда. На 40-й - зафиксировал сантиметровый офсайд при голе Лосано. И что "Кадис"? Он продолжил штурм, пока Собрино не использовал дриблинг Эскаланте. "Сельта" же так и завершила матч с одним опасным ударом от Странд Ларсена.

37-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Сельта" - 1:0

Гол: Собрино, 53

37-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Вальядолид" - 0:0

Драматичный матч. "Валенсия" играла намного острее в первом тайме, и лишь чудеса нереализации от Диего Лопеса и Тони Лато не позволили команде Рубена Барахи забить 2-3 мяча.

Вместо этого завязалась борьба. Сперва счет был равный, затем грубый ляп Мамардашвили помог Брейтуэйту вколотить гол в пустые ворота, и в воздухе запахло сенсацией. Тем более, грузин продолжал привозить, и один раз его откровенно выручили судьи, зафиксировав спорный фол.

Почему же "Эспаньол" вылетел? У них нет обороны - 66 пропущенных в 37 турах. Сегодня был апофеоз - "Попугаи" пропустили контратаку при счете 2:1 на 92-й минуте (!!!). Самуэл Лино все сделал идеально - и после двухлетней паузы каталонцы возвращаются в Сегунду. Китайские собственники клубу на пользу не пошли.

37-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Эспаньол" - 2:2

Голы: Диего Лопес, 38, Самуэл Лино, 90+2 - Монтес, 40, Брейтуэйт, 50