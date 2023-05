Даже с неба ты приносишь нам удачу: Антонио Пуэрта начал, но не увидел золотую эпоху Севильи

Интересно, что "puerta" на испанском означает "дверь".

Для "Севильи" она долго была заперта. Клуб взял два трофея в сороковые, но без продолжения. Даже заклятые враги из "Бетиса" выглядели на его фоне более успешными.

Их обоих – "Севилью" и "Бетис" – неожиданно толкнул наверх вылет в Сегунду в 2000-м. Уже вскоре на "Бенито Вильямарин" раскрылся Хоакин Санчес – наибольшая клубная легенда, которая завершит карьеру в следующий уик-энд в 41 год. Ну, а "Севилья" – это вообще.

Президент Хосе Мария Дель Нидо нашел Мончи на пост спортивного директора; Мончи поставил Пабло Бланко на пост технического секретаря – и закрутилось.

Побед было больше, чем когда-либо видели местные, и вот в чистый четверг 27 апреля 2006 года "Севилья" уже боролась за свой дебютный европейский финал против "Шальке". В Гельзенкирхене команды не забили, и первые 90 минут на "Писхуане" тоже завершили без голов – "Кобальтовые" тогда были не те, что сейчас.

Игра перешла в дополнительное время, и на 101-й минуте мяч попал к 20-летнему левому защитнику Антонио Пуэрте, а тот без обработки как не бахнет…

Дверь в элиту была выбита мощным ударом левой. "Севилья" вышла в финал, где разгромила "Мидлсбро" и взяла свой первый европейский трофей.

А еще через год фото Пуэрты, празднующего свой самый главный гол, приклеят к его гробу.

***

Сердце. Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка.

Говорят, что этот диагноз встречается у одного человека из 5,000 и приводит к аритмии при больших физических нагрузках.

Пуэрта не знал, что болен. После сенсационных трофеев в 2006-м Севилья повторила свой успех через год и закрепилась среди лучших команд Европы. Само собой, все игроки регулярно проходили медосмотр, где им делали кардиограмму, но Антонио говорили, что с ним все хорошо.

Это также вполне устраивало Реал, который за несколько недель до трагедии предложил "Нервиону" 37 млн евро и Сисиньо за Пуэрту и Дани Алвеса.

Севильцы тогда взяли время подумать. Команда рвалась в ЛЧ, по дороге прибила дома греческий АЕК, и все у них было хорошо. Мадрид? Он уже отставал. Фредди Кануте и Ренато вдвоем разгромили его в Суперкубке.

Трагедия случилась, когда команда достигла своего пика – 25 августа 2007-го, в 1-м туре нового чемпионата с "Хетафе". Пуэрта вышел в старте и играл, как обычно, пока на 30-й минуте не упал на газон. Андрес Палоп находился ближе всех к эпизоду и сразу начал сигнализировать скамье запасных, что беда. Врачи выбежали на поле, почти моментально вызвали скорую.

Антонио скончался не сразу. Он проснулся, даже сел на газон. Публика аплодировала, но он, казалось, ее не слышал и в таком состоянии поковылял в раздевалку, где потерял сознание еще раз.

Команда этого не знала. Она вышла на второй тайм с надеждой, что все обошлось, и на радостях порвала "Хетафе" – 4:1.

"Севилья" даже вылетела в Афины на ответный матч квалификации ЛЧ, но сыграть его не смогла - 28 августа команде сообщили, что Антонио умер.

***

Парню тогда было 12 лет, и его семья жила в 200 метрах от "Писхуана", в самом сердце города.

В те времена это была глубокая футбольная периферия. "Валенсия", Депортиво", "Мальорка" – вот кто задавал тон. Но на улицах Севильи уже подрастал ответ.

Хосе Антонио Рейес и Серхио Рамос, в конце концов, не стали ждать и ушли, как только предложили большие деньги. А вот Хесус Навас остался.

Бланко уверен, что остался бы и Пуэрта, который имел талант дополнить лучшее испанское поколение на будущих чемпионатах. Луис Арагонес уже выпускал его в сборной.

Они дружили и всегда селились в одном номере во время выездов. Как и Наваса, и Рамоса их научил футболу Хоакин Капаррос, а Хуанде Рамос снял сливки и снискал славу, которую потом нигде не подтвердил. Такое бывает, и часто.

А вот что абсолютная редкость – это мир между "Севильей" и "Бетисом". Когда-то давно одних основали аристократы, а других – пролетарии, и хотя время размыло эти грани, ненависть осталась. Того же Рамоса однажды заперли на "Вильямарине", а президент Дель Нидо называл своего коллегу Руиса де Лопера "п..дорской мордой". Но только не после смерти Пуэрты.

В тот день два президента обнялись, а зелено-белые шарфы "Бетиса" лежали на могиле рядом с красно-белыми шарфами "Севильи".

***

С тех пор прошло уже более 15 лет, но Севилья не забыла ничего.

На 16-й минуте каждого матча на "Писхуане" болельщики аплодируют, ведь именно под 16-м номером играл их Антонио.

Сейчас это футболка Хесуса Наваса. Он не хотел ее брать. "Севилья" просила Ла Лигу вывести номер из употребления после смерти Пуэрты, но она отказала из-за правил. Когда вопрос поставили ребром, Навас спросил фанатов, и те его поддержали.

Сейчас Хесус на "Писхуане" вроде хранителя традиций. Он последний из команды нулевых, кто еще не наелся игрой, и точно последний, кто не стер из телефонной книги номер Пуэрты – говорит, не смог.

Сюда же, в школу "Севильи", ходит сын Пуэрты Айтор. Антонио его не видел – на момент трагедии Мар Рольдан еще была беременна. Говорят, малышу досталась левая нога отца; его знает весь город.

Ну, и нужно ли говорить, куда пришли фанаты "Севильи" перед ответным матчем с "МЮ"? Конечно, к дому Пуэрты - за помощью.

А тем временем Мигель Гарсия продолжает жить. Он не играет футбол, но работает на фирме отца, воспитывает детей. В октябре 2010-го у него точно так же остановилось сердце на поле, но врачи "Саламанки" вытащили его после 20 секунд клинической смерти; сработал купленный за собственные 1500 евро дефибриллятор – тогда они еще не были обязательны.

Ahead of the match v Man Utd last week, Sevilla fans went paying respect to Antonio Puerta, footballer who tragically died in 2007, under his father’s window ❤️???? pic.twitter.com/JVSugWC4dQ