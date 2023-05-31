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Бывший директор Барселоны: Мы хотели подписать Мбаппе, но тренерский штаб сказал купить Дембеле
Тогда командой руководил Эрнесто Вальверде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший директор "Барселоны" Хавьер Бордас рассказал, что "сине-гранатовые" могли подписать Килиана Мбаппе в 2017-м. Клуб сделал выбор в пользу Усмана Дембеле.
"Я пробовал подписать Мбаппе. Он мог перейти в "Барселону". Мы не обсуждали конкретную цену, но он бы перешел за 100 млн.
Тренерский штаб сказал нам, что брать надо Дембеле, учитывая наш состав. Была возможность подписать их обоих. Мбаппе не хотел в "Реал", потому что там были Бэйл, Бензема и Роналду. Но "Барселона" купила Дембеле, а затем Коутиньо", – сказал бывший спортивный директор "Барсы".
Напомним, что в итоге Мбаппе летом 2017-го ушел в "ПСЖ". Позже парижане заплатили за него 180 миллионов евро. "Барселона", в свою очередь, на Усмана Дембеле и Феллиппе Коутиньо потратила 275 миллионов евро.
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